Projektledare - lokalnät
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Nyköping Visa alla elektronikjobb i Nyköping
2025-09-29
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi projektledare som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Projektledare kommer du arbeta i vårt stora serviceavtal med nybyggnations- och förstärkningsprojekt. Vi arbetar med både frilednings- och jordkabelnät samt inom olika spänningsnivåer, 0,4-40kv.
Vi söker dig som motiveras av att skapa de bästa förutsättningarna för teknikerna ute i fält och för organisationen. Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du kommer att hjälpa verksamheten att växa och därtill generera ytterligare möjligheter i samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
I rollen som Projektledare kommer du främst arbeta från ditt kontor men du kommer även vara ute på site. Arbetet är självständigt men samtidigt krävs stort fokus på samarbete och kommunikation mot såväl interna som externa aktörer.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för affärsmässig planering samt genomförandet av projekten genom arbetsledning och koordinering.
Informera och rapportera om projektets status till beställare
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten/uppdragen samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin
Vara med på byggmöten och i förhandlingar med kund
Aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats
Resor är en naturlig del av arbetet som Projektledare. Projekt inom serviceavtalen kräver kortare dagsresor inom den närmsta geografin.
Kravspecifikation
Som Projektledare hos oss kommer du vara teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Du leder tekniker och underentreprenörer i deras dagliga arbete med fokus på teknik och framdrift. Utöver teknik är ledarskap och kommunikation en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande angreppsätt.
Utöver ledarskap är en stor del av arbetet att självständigt kunna driva projekten framåt. Vi söker därför dig som tar ansvar och som har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du motiveras av att erbjuda god service och kvalitet gentemot dina kunder, du agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap samt att du aldrig skulle låta lönsamhet gå före säkerhet. Att kunna kommunicera, informera och förhandla om både pris och tid tillsammans med kunden är en stor del av vardagen för en projektledare.
Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först och det innebär att vi måste ha ett accepterande arbetsklimat. Vi finns där för varandra och vi lär oss av varandras misstag. När du börjar hos oss finns det alltid ett mentorskap och beroende på din erfarenhetsnivå varierar mentorskapets längd.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el, elkraft, teknik, entreprenad, anläggning, ekonomi eller annat relevant område
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet) samt vana av processtyrt arbete i ärendehanteringssystem
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Eskilstuna, Sköldinge, Nyköping eller Norrköping
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chefer Johan Wansulin: johan.wansulin@vattenfall.com
eller Fredrik Österman: fredrik.oesterman@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anders Nielsen anders1.nielsen@vattenfall.com
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest. Så ansöker du
