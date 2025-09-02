Projektledare - Inbyggda system
2025-09-02
Vi rekryterar just nu en projektledare till ett välkänt Teknikkonsultföretag. Här får du arbeta i en kreativ miljö tillsammans med engagerade kollegor. Det finns möjlighet att arbeta på distans eller på plats. Du väljer det som passar dig bäst! Arbetsuppgifter
I rollen som projektledare kommer du att få leda olika projekt inom inbyggda system. Beroende på din kompetens kommer vi att kunna matcha ditt starka driv med våra kunders behov. Låter det som något för dig? Då kan du läsa vidare. För oss är det viktigt att du som söker tjänsten drivs av att skapa värde och leda kunden framåt. Vi ser gärna att du vågar utmana kunden under projektets gång samtidigt som du är mån om att hålla tidsramar och budget. För att bli framgångsrik i din roll som projektledare behöver du vara kommunikativ och tycka om att tänka kreativt i komplexa situationer.
Vi söker dig som Har erfarenhet av projektledning
Har goda kunskaper inom inbyggda system
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 2 oktober Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
