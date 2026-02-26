Projektledare - Högvattenskydd
2026-02-26
Var med och säkra framtidens Göteborg genom att arbeta i ett innovativt projekt som är en del i Högvattenskyddsprogrammet där teknik, samverkan och hållbar stadsutveckling möts.
Som projektledare för högvattenskydd är du med och driver utvecklingen av robusta och klimatsäkra lösningar som ska skydda Göteborg för generationer framåt.
För att göra Göteborg robust mot översvämningar och höga vattennivåer som orsakas av klimatförändringar har Göteborg Stad initierat ett program för högvattenskydd. Programmet omfattar planering, samordning och genomförande av olika skyddsåtgärder längs Göta älv och Göteborgs inre vattenvägar. Högvattenskyddsprogrammet leds av exploateringsförvaltningen med stöd från andra berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Samverkan sker också med andra svenska kommuner samt med akademien och med andra städer inom EU.
Mer information om högvattenskyddsprogrammet hittar du https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/sa-arbetar-staden-med-stadsutveckling/miljo-och-klimat-i-stadsutvecklingen/hogvattenskyddsprogrammet. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvarar du för att leda, driva och samordna arbetet med att planera och bygga ut högvattensskydd längs med Göta älv och Göteborgs inre vattenvägar till 2040. Du kommer att vara en av flera projektledare som ansvarar för att driva och leda projektet enligt uppställa mål avseende innehåll, tid och ekonomi.
I det skedet som projektet är i nu innebär arbetet främst att samordna de utredningar, analyser och processer som krävs för att skapa genomförbara och hållbara lösningar till projektets fördjupade planering, inom till exempel områden som:
- Detaljplanefrågor
- Miljötillstånd och andra myndighetskrav
- Avtal
- Finansiering, kalkyl och riskhantering
- Trafikfrågor och framkomlighet
- Arkeologiska utredningar
- Kultur
- Social och ekologisk hållbarhet
- Utbyggnadsplanering och kostnadsnyttoanalys
Rollen innebär nära samverkan med både interna och externa aktörer för att säkerställa att alla relevanta perspektiv integreras i projektet på ett strukturerat och framåtdrivande sätt för att skapa helhet, tydlighet och progression.
Du kommer i rollen som projektledare ingå i avdelningen Stora projekt inom exploateringsförvaltningen, som ansvarar för planering och genomförande av komplexa och strategiskt betydelsefulla program och projekt för Göteborg. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom infrastruktur, samhällsbyggnad eller liknande
- Minst 7 års erfarenhet av arbete som projektledare, platschef eller liknande i infrastruktur- eller samhällsbyggnadsprojekt varav minst 3 år med stora eller komplexa projekt
- Kompetens inom miljötillstånd och detaljplanearbete är meriterande liksom erfarenhet av att ha arbetat i Antura och XLPM
- Tidigare erfarenhet från kommunal förvaltning eller kommunalt bolag är meriterande
Vi söker dig som är en trygg och tydlig projektledare med förmåga att skapa framdrift i projekt genom driv, engagemang och struktur. Som person är du kommunikativ, lyhörd och nyfiken. Du bygger förtroende genom dialog och har lätt för att skapa goda relationer.
Du är analytisk och strukturerad, med en god förmåga att se helheter och bryta ner komplexa frågor till hanterbara delar. Genom din lösningsfokuserade inställning tar du initiativ och hittar vägar framåt även när förutsättningarna förändras. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift.
Vill du gå till jobbet och veta att du gör en verklig skillnad? Här får du möjlighet att bidra i ett av stadens mest betydelsefulla utvecklingsuppdrag samtidigt som du får stora möjligheter att utvecklas i din professionella roll. Anställningsvillkor
Ansökningarna hanteras löpande och det kan bli aktuellt med intervjuer innan sista ansökningsdag.
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Om företaget
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/ Ersättning
