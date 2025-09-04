Projektledare - Digitalisering & Styrning
Techster Solutions AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techster Solutions AB i Göteborg
, Jönköping
, Växjö
, Landskrona
, Linköping
eller i hela Sverige
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa. Placering: Lerum
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en projektledare för att starta och driva ett strukturerat förändringsarbete kopplat till digitalisering och styrning. Uppdraget handlar om att skapa rätt strukturer för projektet, starta upp och driva det förvaltningsgemensamma arbetet samt vid behov stötta pågående uppdrag med koordinering, planering och struktur.
Projektet omfattar förutsättningsskapande, utredande och utvecklande aktiviteter. Slutleveransen blir en överlämning till en ny medarbetare och uppdraget rapporteras löpande till uppdragsgivare.
Huvudsakliga ansvarsområden
Som projektledare ansvarar du för att etablera struktur för projektet, starta och driva det förvaltningsgemensamma projektet "Ledning och styrning" samt samordna och stötta pågående uppdrag kopplade till digitalisering. Du säkerställer koordinering, planering och struktur i genomförandet, ansvarar för muntlig och skriftlig rapportering och förbereder en heltäckande överlämning till den nya medarbetaren.
Obligatoriska kvalifikationer:
Erfarenhet av liknande uppdrag på hög konsultnivå.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika avdelningar och intressenter.
Tydlig ledarprofil med förmåga att ta ansvar för planering, genomförande och kollegors välmående.
Erfarenhet och kunskap om projektmetodik och modeller.
Erfarenhet av IT-stöd för projektledning.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9491874