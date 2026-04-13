Projektledare - Digital transformation (Norrköping)
Job Solution Sweden Consulting AB / Datajobb / Norrköping
2026-04-13
Vi söker en senior projektledare till ett konsultuppdrag hos en myndighet i Norrköping med fokus på digital transformation.
Om uppdragetDu kommer att leda och samordna projekt inom en större digitaliseringssatsning. Arbetet sker i en komplex miljö med många beroenden och intressenter, där du ansvarar för hela projektgenomförandet - från planering till uppföljning.
I rollen ingår att:
Planera och driva projekt enligt uppsatta mål
Säkerställa leverans i tid och inom budget
Rapportera till styrgrupp
Samverka med interna och externa intressenter
Hantera beroenden kopplade till andra projekt och initiativPubliceringsdatum2026-04-13Kravprofil för detta jobb
SKA-krav:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som projektledare inom IT-projekt
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning enligt etablerad projektstyrningsmodell (Props, XLPM, Pejl, Prince2 eller motsvarande)
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning i stora organisationer (fler än 1000 medarbetare)
Erfarenhet av att ha verkat i projekt som är en del av program
Erfarenhet av projekt som etablerar eller utvecklar informationsstyrning
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom offentlig verksamhet
BÖR-krav:
Erfarenhet av arbete med ansökningar om medfinansiering från EU-fonder (t.ex. Europeiska flyktingfonden, Europeiska gränsfonden eller liknande) de senaste 3 åren
Om uppdraget
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Uppdragslängd: Långsiktigt uppdrag
Plats: Norrköping (möjlighet till viss distans efter överenskommelse)Om företaget
Vi samarbetar med flera ledande företag inom teknik och industri och hjälper dem att hitta rätt kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet och arbeta i varierande uppdrag.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på partners@jobsolution.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Job Solution Sweden Consulting AB
