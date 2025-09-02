Projektledare - Digital Arbetsplats
2025-09-02
Vi söker nu en driven och engagerad projektledare som vill ta ansvar för att leda och koordinera aktiviteter inom området digital arbetsplats - från start till mål. I rollen kommer du att vara den som säkerställer att projekten når sina mål samtidigt som du håller en nära dialog med verksamheten och intressenter. Rollen kan även innefatta att planera och genomföra utbildningstillfällen kopplade till projekten.
Dina ansvarsområden
• Leda och koordinera IT-relaterade projekt och aktiviteter
• Estimera, planera och följa upp leveranser
• Kommunicera status och framdrift till verksamheten och relevanta intressenter
• Säkerställa att projektet drivs i linje med verksamhetens behov och mål
Vi söker dig som har
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning och koordinering av IT-aktiviteter
• Förmåga att planera, estimera och följa upp aktiviteter på ett strukturerat sätt
• Stark kommunikativ förmåga för att kunna presentera status och framdrift på ett tydligt sätt
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
• Workplace/arbetsplatshårdvara
• Supportflöden och ITIL-processer
• Ärendehanteringssystem som Jira och ServiceNow
• Kravställning och kravuppföljning
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag så berättar vi mer! Uppdraget är ett visstids konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, ekonomi, sälj och marknad och har 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a. sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller din vardag. Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
