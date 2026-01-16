Projektledarassistent i Stockholm
2026-01-16
Medarbetare sökes - Projektledarassistent i Stockholm
Vi söker en engagerad och kompetent kvinna till tjänsten som projektledarassistent inom vår organisation.
Om oss
Support Group Network är en ideell och inkluderande organisation som arbetar för social utveckling, integration och stärkt delaktighet i samhället. Vi driver projekt som främjar utbildning, samhällsengagemang och stöd till individer i olika livssituationer. Vårt arbete kännetecknas av samarbete, mångfald och ett starkt fokus på att skapa positiv förändring för människor i alla åldrar och bakgrunder.
Kvalifikationer:
Vi ser att du:
• Har en högskoleutbildning.
• Behärskar flera språk, särskilt dari, pashto och svenska.
• Engelska är meriterande.
• Har mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
• Har erfarenhet av att arbeta med människor och är trygg i att skapa och utveckla relationer.
• Är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
• Trivs i en stödjande roll och kan arbeta både självständigt och i team.
Arbetsuppgifter:
Som projektledarassistent kommer du att:
• Stötta projektledaren i planering, genomförande och uppföljning av projekt.
• Delta i möten, dokumentera och följa upp beslut.
• Ha kontakt med deltagare, samarbetspartners och andra aktörer.
• Bidra till god kommunikation inom projektet.
• Hjälpa till med administrativa och organisatoriska uppgifter.
Anställningsform
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 50 % under ett år, med startdatum 1 februari 2026, med möjlighet till förlängning beroende på projektets fortsättning och finansiering.
Vi erbjuder:
• En utvecklande tjänst i en meningsfull organisation.
• Möjlighet att arbeta i en mångkulturell och dynamisk miljö.
• Erfarenhet inom projektarbete och organisationsutveckling.
Ansökan:
Mejla ditt CV och personliga brev till följande e-postadress: Bilal.almobarak@supportgroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Bilal.almobarak@supportgroup.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Support Group Network (Sgn)
Sundbybergs torg 1 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Helio Sundbyberg Kontakt
Bilal Almobarak Bilal.almobarak@supportgroup.se Jobbnummer
9689866