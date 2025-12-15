Projektledande elkonstruktör till Lomma
Etteplan Sweden AB / Elektronikjobb / Lomma Visa alla elektronikjobb i Lomma
2025-12-15
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etteplan Sweden AB i Lomma
, Lund
, Halmstad
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens industriella automationslösningar? Nu söker Etteplan elkonstruktörer till vårt team inom automation - ett team som tidigare var en del av Eltech Automation och som idag är en viktig del av Etteplan.
Vi är ett teknikdrivet företag med starkt fokus på innovation, samarbete och hållbar utveckling. Genom att kombinera spetskompetens inom el, automation och robotik med en varm och inkluderande kultur, skapar vi lösningar som gör skillnad - för våra kunder, samhället och miljön.
Din roll
Arbetet är självständigt med projektledning och eldesign inom automation i en kreativ och innovativ miljö med mycket trevlig atmosfär. Som Projektledande elkonstruktör får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar med allt från utveckling av robotceller och testriggar till automatisering av produktionslinjer och integration av vision system och motion system. Du arbetar löpande med eldesign inom automation, förstudier, riskanalyser, dimensionering och säkerhetsdesign samt framtagning av elscheman och teknisk dokumentation.
Arbetet sker i projektform både på plats hos oss och hos kund och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
- Eldesign inom automation
- Projektledning
- Offert framtagning
- Kundkontakter
- Kvalitetssäkring av leveranserPubliceringsdatum2025-12-15Profil
Du är en person som tycker om att ta dig an nya utmaningar och är redo att utvecklas inom projektledning. Du trivs med eget ansvar och är van att arbeta mot uppsatta mål. Du är genuint intresserad av teknik och håller dig uppdaterad om trender. Därtill har du en innovativ blick och gillar att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas.
För att lyckas i rollen behöver du:
- Högskoleingenjörsexamen inom elektronik, automation, mekatronik eller annat relevant område
- Minst 5 års erfarenhet som elkonstruktör
- Erfarenhet av projektledning i rollen som elkonstruktör eller delprojektledare
- Är van att arbeta i Eplan (version 5, 21, P8) och gärna även ProPanel
- Kunna uttrycka dig obegränsat på både svenska och engelska
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig chef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Julledigheten är här och vi har flera spännande annonser ute under den här perioden. Detta innebär att vi tar emot fler ansökningar än vanligt. Då urval kommer att ske under de första veckorna i januari kan det ta lite längre tid för oss att återkoppla om din status i rekryteringsprocessen. Vi uppskattar ditt tålamod och önskar dig en God Jul och en God Fortsättning!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/ Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9643870