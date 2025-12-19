Projektledande arkeologer
2025-12-19
Vill du använda din kunskap för att bidra till en högkvalitativ och effektiv kunskapsuppbyggnad för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten? Är du en kommunikativ lagspelare som trivs på en arbetsplats där vi arbetar tillsammans för att nå våra mål i projekt och övrig verksamhet? Då kan vi på Arkeologerna i Mölndal ha uppdraget för dig!
Vilka är vi?
Arkeologerna är en del av Statens historiska museer och är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö.
Vi är omkring 100 anställda på våra fem regionkontor i olika delar av landet. Vi arbetar över kontorsgränserna både i nätverk och i projekt. På kontoret i Mölndal är vi omkring 25 anställda och vi verkar inom ett område som omfattar Västra Götaland, Halland och Värmland. Vi är inne i ett expansivt skede med flera pågående och kommande större undersökningar, bland annat projektet Onsalavägen.
Vi vill förstärka vår kompetens att genomföra arkeologiska uppdrag av hög kvalitet och leverera solida underlag till länsstyrelserna i regionen. Därför behöver vi utöka vår medarbetarskara med flera erfarna arkeologer i projektledande ställning.
Vem söker vi?
Arkeologerna Mölndal söker nu ett antal projektledande arkeologer. Vi kommer att rekrytera löpande under våren 2026.
Vi söker dig som har en vetenskaplig förankring inom någon av verksamhetsfälten stenålder, brons-järnålder, medeltid-modern tid och som har förmåga att omsätta detta inom ramarna för uppdragsarkeologin och Arkeologernas verksamhetsområden.
Ditt uppdrag blir att leda och medverka i projekt. Du samverkar med dina kollegor och tar ansvar för måluppfyllelse och övrig verksamhet. Det förutsätter att du är en lagspelare med en hög grad av professionalitet, utvecklad samarbetsförmåga, att du är kommunikativ och bidrar till en god arbetsmiljö.
En viktig del av uppdragen är att upprätthålla och utveckla goda relationer med såväl interna som externa samarbetspartners och att vara en nyfiken omvärldsspanare.
Du kommer att arbeta med uppdrag i hela regionen, med utgångspunkt från vårt kontor i Mölndal. Vi vill gärna att du även kan bidra till- och medverka i andra regioners uppdrag.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Akademisk examen inom arkeologi eller motsvarande.
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom uppdragsarkeologin
• Gedigen kännedom om arkeologisk metod och teori
• Mångårig och dokumenterad erfarenhet av arkeologiskt fält- och rapportarbete
• Behärska svenska i tal och skrift
• Gedigen erfarenhet av digital dokumentationsteknik
• Bred erfarenhet av arkeologiska undersökningar.
• B-Körkort
Det är meriterande om du har:
• Högre akademisk examen och/eller har en specialinriktning inom ämnesområdet
• Erfarenhet av arbetat med anbudsskrivande
• Skrivit vetenskapliga artiklar publicerade i vetenskapligt granskade publikationer
• Ett utvecklat nätverk inom respektive ämnesområde
• Erfarenhet av förmedlingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker medarbetare som passar in i personalgruppen. Om du är engagerad och ansvarskännande, noggrann och strukturerad med hög organisations- och samarbetsförmåga har du egenskaper som behövs för att lyckas med uppdraget. Om du dessutom trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra, är utvecklingsorienterad och bidrar till en god arbetsmiljö tror vi att du kommer att passa in i gruppen.
Vad kan Arkeologerna erbjuda dig?
Arkeologerna erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete i en organisation där kompetens, utveckling och arbetsglädje värderas högt. Hos oss får du frihet under ansvar med professionella och hjälpsamma kollegor. Som medarbetare har du möjlighet att ibland arbeta hemifrån och kunskapsutveckling sker bland annat genom interna utbildningar. Förutom förmånligt semesteravtal och andra anställningsförmåner värnar vi om en god och jämställd arbetsmiljö. Vi erbjuder även friskvårdbidrag eller friskvårdstimme.
Bra att veta
Inom Arkeologerna arbetar vi över regiongränserna där resor med dagspendling eller övernattningar ingår.
Vi erbjuder tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Din placeringsort blir vid Arkeologernas kontor i Mölndal.
Vi vill ha din ansökan senast 2025-03-31 och du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Välkommen med din ansökan!
I Statens historiska museer ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet -med Tumba bruksmuseum. Här ingår också uppdragsverksamheten Arkeologerna, med kontor på fem olika platser i landet. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår gemensamma vision är "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler". Myndigheten har ca 400 anställda medarbetare. Ersättning
