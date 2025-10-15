Projektkoordinator till Jobbsprånget
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en spännande organisation som gör skillnad i samhället? I den här rollen erbjuds du ett viktigt arbete med många kontaktytor inom koordination med engagerade kollegor. Sök redan idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Jobbsprånget är en så kallad social entreprenör vars syfte är att hjälpa arbetslösa utrikes födda akademiker till att få jobb hos svenska arbetsgivare. Praktikprogrammet fyller snart 10 år och är störst i Sverige inom området och växer snabbt. Verksamheten spänner över många områden och berör både frågor som näringslivets kompetensförsörjning, svenska myndigheter samt integration- och arbetsmarknadsfrågor.
Jobbsprånget består idag av sjutton medarbetare i Stockholm, Göteborg och Skåne. Den roll vi söker nu har placering på kontoret i Stockholm, beläget mitt i city i ett stort och attraktivt co-working space. Du kommer tillhöra ett team bestående av två andra projektkoordinatorer och rapportera direkt till ledning. Miljön präglas av en start up-känsla med en positiv stämning med högt i tak och där alla i teamet har ett stort samhällsengagemang. I denna roll kommer du att ha administrativa och koordinerande uppgifter i hela processen med att matcha utrikes födda akademiker med arbetsgivare, i en verksamhet där egna idéer och initiativ alltid uppmuntras.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
• En stor del av arbetsuppgifterna innebär att fungera som ett stöd och förlängd arm mellan de sökande, arbetsgivare, och Arbetsförmedlingen. Som en spindel i nätet med mycket kundkontakter.
• Hantera ansökningar i portalen, koordinera och stötta sökande.
• Förse sökande med information samt säkerställa att hela processen fungerar smidigt för alla parter.
• Bistå i rapportering till olika intressenter, samt hantera insamling av data och information.
• Stötta kollegor i teamet i deras respektive områden, däribland säljprocesser och kommunikationsinsatser
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 1 års erfarenhet inom koordinering, administration/liknande.
• Har grundläggande kunskaper inom Excel, samt gärna inom att genomföra undersökningar och sammanställa resultat.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, eftersom du kommer att använda dig av dessa språk i tjänsten.
• Har god systemvana.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av att arbeta i CRM-system, gärna Salesforce.
• Har en akademisk examen.
• Har ett starkt engagemang för samhällsfrågor
Vi kommer lägga stort vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst. Som person är du strukturerad och trivs med att hantera flera arbetsuppgifter och deadlines parallellt. Vi ser även att du är noggrann, professionell och bra på att samarbeta. Rollen passar dig som är analytisk, och som trivs i en administrativ och koordinerande roll där du får ta stort eget ansvar. Vidare är du flexibel och kan anpassa dig snabbt vid förändringar.
Övrig information
• Start: Omgående.
• Omfattning: Detta är uppdrag på 12 månader med mycket goda chanser till långsiktighet därefter. Kontrakt skrivs initialt på 6 månader.
• Placering: Vasagatan 28.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9557066