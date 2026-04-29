Projektkoordinator inom HR
2026-04-29
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Denna projektanställning är placerad på HR-strategiska avdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Avdelningen har ett kommunövergripande uppdrag att utveckla, leda och samordna strategiskt HR-arbete för hela organisationen.
Tjänsten som Projektkoordinator är knuten till projektet: HELA Varberg - Hälsa, Engagemang, Ledarskap och Arbetsmiljö, som är ett kommunövergripande utvecklingsprojekt med fokus på att minska sjukfrånvaro och stärka hållbara strukturer för arbetsmiljö och ledarskap.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-29
Som projektkoordinator bidrar du till Varbergs kommuns långsiktiga arbete för ett hållbart arbetsliv. Uppdraget är operativt, analytiskt och syftar till att skapa ett faktabaserat underlag för beslut, samt ta fram och verkställa konkreta förslag på förbättrade arbetssätt inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet. Du arbetar nära projektledningen och bidrar till att arbetet drivs framåt inom givna tidsramar.
Projektanställningen är tidsbegränsad till cirka 1,5 år på heltid. Tillträde planeras till den 1 september.
I rollen ingår bland annat att:
* Genomföra övergripande analys och nulägeskartläggning kopplat till sjukfrånvaro, arbetsmiljö och befintliga arbetssätt
* Planera och genomföra semistrukturerade intervjuer med chefer och/eller arbetsledare
* Identifiera organisatoriska förbättringsområden och bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro
* Granska befintliga processer, rutiner och stöd ur ett användar- och kvalitetsperspektiv lätt att göra rätt
* Ta fram underlag och förslag, beslutsunderlag med aktiviteter, processförbättringar och utvecklingsinsatser
* Bistå i att stödja chefer i korrekt tillämpning av rehabiliteringsprocessenKvalifikationer
För att lyckas i uppdraget behöver du kunna kommunicera tydligt och engagerande samt anpassa budskap till olika målgrupper. Du har lätt för att bygga tillitsfulla relationer och samverkar väl med chefer, specialister och andra aktörer.
Som person är du analytisk och har förmåga att se helhet och samband mellan arbetsmiljö, organisation, ledarskap och hälsa. Du väger olika behov mot varandra och omsätter slutsatser i välgrundade beslutsunderlag.
Du är resultatorienterad, tar ansvar för att driva arbetet framåt och trivs i förändringsarbete som skapar långsiktig förflyttning i organisationen.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning inom HR eller arbetsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Erfarenhet av statistik-, analys- och utredningsarbete
* Erfarenhet av rehabiliteringskedjan
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i projekt eller liknande utvecklingsuppdrag
* Erfarenhet från kommunal eller annan politiskt styrd organisation
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
I denna ansökningsprocess ersätts det personliga brevet med fem urvalsfrågor. Du ska därför inte bifoga något personligt brev.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Innan anställning hos oss behöver du visa giltig legitimation samt att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322729".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
HR chef
Malin Ramani malin.ramani@varberg.se
