Projektkoordinator
2026-02-09
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-02-09Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns en administrativ avdelning med cirka sextio medarbetare som arbetar med administrativt stöd till utbildning och forskning.
Som medarbetare vid administrativa avdelningen är du placerad på en av fakultetens sju institutioner och arbetar nära lärare, forskare och övriga administratörskollegor.
Vi söker nu en projektkoordinator till FoU Välfärd Värmland som vill vara med och utveckla socialtjänsten genom forskning, utveckling och kunskapsspridning. FoU Välfärd Värmland har som uppdrag att stödja socialtjänstens kunskapsbaserade arbete genom forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning inom socialtjänstens samtliga områden. FoU Välfärd Värmland verkar både regionalt, nationellt och internationellt och är medlem i European Social Network (ESN), ett ledande europeiskt nätverk för offentlig socialtjänst. FoU Välfärd Värmland har en rådgivande kommitté och det dagliga arbetet leds av en föreståndare och två vetenskapliga ledare.
I rollen som projektkoordinator får du en viktig roll i det nationella projektet NUSO (Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning) och i FoU Välfärd Värmlands övriga verksamhet. NUSO är ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsprojekt som följer socialtjänstens omställning utifrån ny socialtjänstlag. Projektet syftar till att skapa en samlad bild av hur socialtjänstens arbete förändras över tid, vilka resultat som omställningen ger och hur vägen till, och resultat av insatser ser ut för olika grupper. Projektet genomförs i nära samverkan med kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och stöds av Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS). FoU Välfärd Värmland och projektet NUSO är placerade på institutionen för sociala och psykologiska studier.
Läs mer om FoU Välfärd Värmland, NUSO och ESN här:https://www.kau.se/fou-valfard-varmlandhttps://nuso.se/https://www.esn-eu.org/Dina arbetsuppgifter
Som projektkoordinator kommer du att ha varierande arbetsuppgifter och arbeta nära forskare, doktorander och administrativa funktioner inom ramen för NUSO och FoU Välfärd Värmland. I din roll ingår även en nära samverkan med kommuner, SKR, FSS och andra relevanta aktörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ingå i projektledningen för NUSO.
Skriva minnesanteckningar och protokoll samt bereda möten och forskningspresentationer.
Veckovis kontakt med kommunerna för frågestunder och via NUSO-mail.
Löpande uppdatera FAQ för projektet.
Löpande projektutvärdering och sammanställning av rapporter.
Administrera och bidra i utvecklingen av projektets visualiseringsplattform.
Förbereda nationella resultatworkshops med medverkande kommuner och sammanställa kommunernas återkopplingar.
Koordinera administration av exempelvis anmälningar, kontaktpersoner, arbetsgrupper och avtal för projektet.
Samordning av kontakter med interna stödfunktioner kopplade till projektet.
Delta och bidra i andra forsknings- och utvecklingsprojekt inom FoU Välfärd Värmland vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom socialt arbete, folkhälsovetenskap eller annan relevant inriktning. Kunskap om individbaserad systematisk uppföljning och socialtjänstens omställning utifrån ny socialtjänstlag är centralt. Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning eller projektkoordinering inom välfärdssektorn och/eller erfarenhet från arbete inom socialtjänsten är meriterande. Rollen kräver mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, samt att arbeta strukturerat och självständigt i komplexa projekt.
Du har god digital kompetens och är van att arbeta med administrativa system, Office-paketet samt projektverktyg och plattformar som Teams och SharePoint. Erfarenhet av administrativt stöd i forskningsprojekt är meriterande, liksom förmåga att skapa goda relationer och samverka med olika aktörer.
Det är även meriterande om du har utbildning på magister- eller masternivå, erfarenhet av arbete inom FoU-verksamhet eller annan forskningsmiljö.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du är flexibel, lösningsfokuserad och noggrann, med god initiativförmåga och hög servicenivå. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och har en god förmåga att planera och prioritera.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Karlstads universitet / Administrativa avdelningen Kontakt
