Projektkoordinator - skolsamverkan
Stockholms Universitet / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-07
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet.
Vi bedriver undervisning för närmare 8 000 studenter varje år och har cirka 140 medarbetare - däribland ett hundratal forskare och lärare, ett 40-tal doktorander samt en omfattande administrativ organisation.
Forskningen vid institutionen organiseras i flera forskargrupper med olika pedagogiska inriktningar, exempelvis SOUL - med fokus på skolledarskap och skolutveckling. IPD är även värdinstitution för det nationella FoU-nätverket för skolor med stora utmaningar, som bedrivs tillsammans med sex andra lärosäten med syfte att utveckla och sprida kunskap för stärkt likvärdighet i skolan.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-pedagogik-och-didaktik.
Om uppdraget
Skolsamverkan är en central och växande del av institutionens uppdragsverksamhet. Rollen som projektkoordinator omfattar tre huvudområden:
- att ha det övergripande ansvaret för ledning och genomförande av riktade insatser
- att bidra i och vid behov själv genomföra specifika samverkansinsatser
- att driva och vidareutveckla institutionens erbjudande inom samverkan med skolsektorn och det omgivande samhället.
Rollen inkluderar ett övergripande ansvar för att etablera och vidareutveckla uppdrag och projekt i samverkan med skolhuvudmän och andra aktörer, med målet att säkerställa en långsiktigt hållbar och självfinansierad uppdragsverksamhet.
Därutöver förväntas du leda och aktivt medverka i FoU-nätverkets arbete.
Riktade insatser är ett regeringsuppdrag till Skolverket som genomförs i nära dialog med skolhuvudmän. Syftet är att stärka kunskapsresultaten och likvärdigheten - med särskilt fokus på skolor med stora utmaningar, exempelvis låg måluppfyllelse eller hög andel elever som inte fullföljer sin utbildning.
Du leder institutionens övergripande utvecklingsprojekt för att stärka samverkansuppdraget. Arbetet omfattar för närvarande fyra delprojekt och sker i nära samverkan med FoU-nätverket samt rektorsutbildningen.
Uppdraget innebär vidare att:
- leda och samordna arbetet kopplat till Riktade insatser både internt vid universitetet och externt i samarbete med Skolverket och andra skolmyndigheter
- i dialog med skolhuvudmän utforma och ibland medverka i anpassade utvecklingsinsatser
- bidra till strategiska och långsiktiga relationer med våra samverkansparter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- forskarutbildning inom samhällsvetenskap, gärna med inriktning mot styrning, ledning, skolutveckling eller organisation
- dokumenterad erfarenhet av att initiera, leda och genomföra större - gärna nationella - samverkans- och utvecklingsprojekt inom skolområdet
- gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete i skolsektorn och god vana att arbeta tillsammans med aktörer från olika verksamheter och nivåer.
Det är meriterande om du har arbetat både inom och utanför akademin, erfarenhet från andra delar av offentlig sektor samt tidigare ledar- eller chefsuppdrag.
Du har ett starkt engagemang för verksamhetsnära utveckling och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra. Du är prestigelös och relationsskapande, och trivs i samarbeten med många olika intressenter. Samtidigt tar du initiativ, arbetar självständigt och driver processer framåt. I rollen krävs god kommunikativ förmåga - att tydligt kunna förmedla mål, vision och riktning. Du kan hantera flera frågor parallellt, prioritera klokt och behålla fokus även i komplexa sammanhang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av studierektor Helena Rehn, tfn 08-12 07 65 42, mailto:helena.rehn@edu.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
