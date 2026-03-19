Projektkommunikatör till DigiBoostad
2026-03-19
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vill du arbeta med kommunikation som gör verklig skillnad? Nu söker vi en engagerad och kreativ projektkommunikatör till DigiBoostad, ett projekt som syftar till att höja den digitala kompetensen bland kommunens medarbetare och därigenom bidra till en mer framtidssäkrad välfärd.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Om uppdraget
Som projektkommunikatör blir du en nyckelperson i projektteamet. Du ansvarar för att planera och genomföra projektets kommunikationsinsatser, både internt i organisationen och externt mot övriga intressenter. Ditt arbete bidrar till att skapa engagemang, förståelse och delaktighet kring projektets syfte, aktiviteter och resultat.
Du arbetar nära projektledare och projektadministration och har en viktig roll i att synliggöra projektets arbete, framsteg och effekter.Dina arbetsuppgifter
* Planera och genomföra informations- och kommunikationsinsatser.
* Skapa innehåll för webb, intranät, sociala medier och andra digitala och fysiska kanaler
* Löpande dokumentera projektets aktiviteter.
* Säkerställa att projektets kommunikation följer ESF:s krav på synlighet och dokumentation
* Bidra till spridning av projektets lärdomar och resultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Utbildning inom kommunikation, media, marknadsföring eller annat relevant område
* Erfarenhet av operativt kommunikationsarbete, gärna i projektform
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* Vana att arbeta med såväl fysiska som digitala kommunikationskanaler och innehållsproduktion
* God samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Kommunikation i offentlig verksamhet
* Projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF)
* Förändringskommunikation eller digitaliseringsprojekt
Vem är du?
Du är en driven och nyfiken kommunikatör som gillar att arbeta både strategiskt och praktiskt. Du är prestigelös, självgående och har lätt för att skapa relationer. Med ditt engagemang och din pedagogiska förmåga bidrar du till att göra digital utveckling begriplig, inspirerande och relevant för olika målgrupper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Arbetsplats
Båstads Kommun Kontakt
Projektledare
Ingemar Jansson ingemar.jansson@bastad.se 0431-77694 Jobbnummer
9807185