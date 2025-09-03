Projektinköpare Görveln
Till vårt projekt Görväln vattenreningsverk söker vi nu en Projektinköpare. Det här är en tjänst för dig som trivs med ansvar, har koll på inköp och entreprenadjuridik och vill vara en del av samhällsviktigt projekt. Du kommer att arbeta nära både projektledning och leverantörer - med uppgifter som gör verklig skillnad för hur projektet utvecklas. Detta är en spännande möjlighet att få arbeta tillsammans i en kunnig och erfaren inköpsgrupp i ett stort projekt med många ovanliga och intressanta teknikområden som inte byggs så ofta.
Om projekt Görväln
I nära samverkan med vår kund planerar vi på NCC för utbyggnaden av dricksvattenproduktionen i norra Stockholm. Vid Görvälnverket i Järfälla bygger vi en ny, modern anläggning som ska komplettera det befintliga vattenverket och möta det växande behovet av rent vatten i en snabbt växande region. Den nya anläggningen får ett avancerat reningssteg som bidrar till att säkerställa dricksvattenkvaliteten för närmare 700 000 människor, stora sjukhus och Arlanda flygplats. Projektet omfattar flera teknikområden, bland annat markarbeten med grundläggning, anläggning, husbyggnad med fastighetsinstallationer samt processteknik för vattenrening. Vi går nu in i nya spännande faser på flera produktionsplatser inom projektet - och du har chansen att vara med!
Tjänsten som Projektinköpare
Du ansvarar för att skapa nära affärsrelationer med entreprenörer och leverantörer samt förhandla fram och genomföra ekonomiskt fördelaktiga affärer. Du arbetar nära vår projektorganisation genom hela inköpsprocessen - från planering och framtagande av förfrågningsunderlag till utvärdering och avtalsskrivning. I tjänsten ingår att ta fram inköpsstrategier för underentreprenadsupphandlingar och större materialinköp, säkerställa att inköpsarbetet följer uppsatta processer och riskbedömningar, samt att utföra leverantörsbedömningar och analyser av inkomna anbud. Du förhandlar kommersiella och juridiska villkor och har ett nära samarbete med produktionsledning, juridik och kund genom hela processen. Det är viktigt att säkerhetsställa en god överlämning av kontrakt till produktionen samt att bidra till utvecklingen av inköpsarbetet över tid, genom att dela erfarenheter och vara med och hitta nya sätt att bli ännu bättre.
Din profil
I den här rollen handlar det mycket om samarbete, nära kontakt med produktionen och att ha många kontaktytor. Du har flerårig erfarenhet av inköp, byggbranschen eller inköp inom industrin, gärna med fokus på entreprenad eller byggrelaterade projekt, och gärna en utbildning inom inköp eller teknik.
Det är bra om du kan branschens standardavtal som AB04 och ABT06, har god kommersiell förståelse och är van vid att förhandla. Noggrannhet och vilja att hela tiden bli bättre är viktigt, men lika mycket handlar det om att vara självgående, kreativ och uppfinningsrik. Det är också viktigt att kunna läsa av människor, vara lyhörd och aktivt söka information i samarbeten.
Du trivs både i grupp och när du får jobba självständigt. Svenska och engelska behärskar du flytande, både i tal och skrift eftersom du kommer förhandla och dokumentera avtal på båda språken.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm med start enligt överenskommelse. Tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur. Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Vi erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, förskottssemester samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benifex.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta Inköpschef Per Lindblad på 073-566 67 22 alternativt HR Specialist Fanny Reinhardt Kånge på 076-282 71 48. Urval och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan, dock senast den 1/10-25.
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
