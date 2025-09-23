Projektinköpare
2025-09-23
Vi söker Projektinköpare Investeringsprojekt till myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en självgående projektinköpare med erfarenhet av investeringsprojekt och entreprenadupphandlingar. Du kommer att hantera både små och stora upphandlingar, med fokus på el- och automationsområden som styrsystemsbyten och ställverksuppgraderingar. Du är en nyckelperson i upphandlingsfasen och driver inköpsarbetet inom investeringsprojekten. Rollen kräver helhetssyn, affärsmässighet och förmåga att omvandla leverantörers expertis till projektets fördel. Du har god juridisk förståelse och drivs av att slutförhandla bästa möjliga avtal med både kvalitet och kostnad i fokus.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Ansvara för inköpsdelen i investeringsprojekt från start till mål.
Säkerställa kvalitet i leverantörsval, affärsmässighet och att upphandlingsprocessen får tillräckligt utrymme i projektplanen.
Leda och samordna inköpsarbetet inklusive strategi, förfrågningsunderlag, avtal och utvärderingsmodeller.
Författa upphandlingsdokumentation; tekniska bilagor tas fram av projektteamet.
Genomföra konkurrensutsatta upphandlingar, både utanför och inom befintliga ramavtal.
Bidra med marknadskännedom genom dialoger, RFI:er och aktiv omvärldsbevakning.
Identifiera och tillämpa inköpsstrategier som främjar kvalitet och affärsnytta.
Förhandla avtal och driva besparingar som följs upp och rapporteras som KPI.
Hantera anbudsutvärdering, leverantörsdialog och avtalsuppföljning, inklusive avvikelsehantering.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift
Minst fem års erfarenhet av projektinköp inom entreprenader Relevant universitetsutbildning inom teknik, juridik eller ekonomi Erfarenhet av investeringsprojekt och entreprenadupphandlingar. Med entreprenader menar vi upphandling inom mekanik (exempelvis svets, rörarbeten) och process samt upphandlingar inom el och automation (exempelvis styrsystemsbyten, uppgraderingar) Ha kunskap om och vara van att arbeta med entreprenadjuridik och de vanliga förekommande avtalsformerna (AB/ABT (och ibland ABA)). För produkter och tjänster har vi även egna avtalsmallar som vi utgår från Erfarenhet att upphandla i privat regi Förståelse och ett intresse för teknik och energi
Meriterande
Har starkt affärs-, ekonomi- och juridikintresse
Arbetar långsiktigt och med helhetssyn
Är målinriktad, nyfiken och tar egna initiativ
Drivs av att skapa lönsamhet och uppnå besparingar
Är en skicklig och resultatinriktad förhandlare
Lyhörd och trivs i samarbeten med många kontaktytor Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
