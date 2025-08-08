Projektingenjör till vår kund i Järfälla
2025-08-08
Uppdragsbeskrivning
Rollen innebär att stötta projekt- och byggledning under produktionsskedet av en tunnelbaneutbyggnad, med fokus på administrativa och dokumentationsrelaterade uppgifter. Arbetet sker i en miljö med högt tempo, hög kompetens och stort fokus på samhällsbyggande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Första steget av kontering och granskning av fakturor i ekonomisystem.
Hantera dokumentation såsom minnesanteckningar, underrättelser, entreprenörsfrågor, reviderings-PM, protokoll och verifikat, samt vid behov diarieföra material.
Hålla entreprenadens kontraktsblad uppdaterat.
Bistå byggledningen med:
Uppföljning av att entreprenader genomförs enligt ställda krav och villkor.
Uppföljning av kostnader, tider, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet.
Säkerställa att entreprenörens kontrollplaner tas fram, att kontroller utförs och dokumenteras.
Bevaka att slutdokumentation inkommer i tid.
Administrera och hantera dokumentation kopplat till provningar, entreprenadbesiktningar, ibruktagningsbesiktningar samt leveranser och överlämningar.
Dokumentera underlag för vidarefakturering till annan part.
Administrera möten och hantera dokumentation kopplat till intrångsprocesser.
Obligatoriska krav
Högskole- eller universitetsexamen.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från bygg- och installationsprojekt, varav ett projekt inkluderat överlämning.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som PING i en beställarorganisation.
Minst 2 års erfarenhet av arbeten i bygg och installationsentreprenad.
Mervärdeskrav
Minst 2 års erfarenhet av arbete med ekonomiuppföljning.
Minst 3 års erfarenhet av KMA-arbete i en bygg-, bana- eller installationsentreprenad.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
