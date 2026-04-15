Projektingenjör Kvalitet Building
Ncc AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-04-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Som projektingenjör med fokus på kvalitet får du ett uppdrag med stort förtroende och tydliga krav. Du arbetar nära verksamheten i en miljö där ordning, noggrannhet och regelefterlevnad är helt avgörande. Rollen passar dig som vill ta ansvar, arbeta metodiskt och säkerställa att arbetet blir rätt från början - i en organisation där kvalitet alltid står högt på agendan.
Om Building Norrland
Vi bygger och renoverar både kommersiella och offentliga byggnader samt bostäder över hela Norrland, från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Avdelningen består av ca 200 engagerade medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare, som tillsammans driver projekten framåt med fokus på hållbara och långsiktiga lösningar.
Om tjänsten som Projektingenjör Kvalitet
I rollen som Projektingenjör Kvalitet ansvarar du för den övergripande kontrollplanen gällande kvalité i projektet. Du stöttar i framtagandet av kontrollplaner, säkerställer att de följs och följer upp hur arbetet efterlevs. Arbetet är till stor del operativt, där du både praktiskt och administrativt stödjer projektledningen och projektorganisationen genom att planera, leda och följa upp kvalitetsrelaterade aktiviteter. Du arbetar nära produktionen och genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att processer, rutiner och mallar efterlevs. Tillsammans med projektledningen planerar och följer du upp leveransplaner samt krav på slutdokumentation. Du samordnar och strukturerar dessa underlag i enlighet med kvalitetsplanen - och bidrar därigenom till att kvalitet blir en naturlig och integrerad del av projektets genomförande.
Din Profil
Vi söker dig med erfarenhet från en likvärdig roll i branschen. Som projektingenjör med kvalitetsinriktning trivs du med ansvar för uppföljning, kontroll och att säkerställa att arbetet följer fastställda krav, planer och rutiner. Du arbetar noggrant, har gott omdöme och hög integritet. Du inger förtroende och samarbetar väl med både produktion och projektledning i frågor som rör kvalitet och uppföljning. Vi söker en ansvarsfull och strukturerad person. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Rollen kräver regelbunden fysisk närvaro ute i våra projekt, och vi söker därför dig som bor - eller har möjlighet att bosätta dig - inom Norrbottens län. Våra initiala projekt ligger inom dagspendlingsavstånd från Luleå, men det är även möjligt att pendla smidigt från norra Västerbotten, exempelvis från Skellefteå. B-körkort är ett krav då våra projekt ligger där kunderna finns. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur. Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Vi rekryterar parallellt med denna roll en projektsingenjörsroll inom Arbetsmiljö till avdelningen.
Kontakt och ansökan
Ansök senast 30 april 2026. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt
Frågor? Kontakta gärna:
Josefin Hermansson, Produktionschef: 0702-052119
Fanny Reinhardt Kånge, HR Specialist, 0762-827148
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Box 803 (visa karta
)
971 25 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
NCC Kontakt
Fanny Reinhardt Kånge fanny.reinhardt.kange@ncc.se
9856854