2026-03-31
Vi söker en Projektingenjör till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Borlänge.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som projektingenjör arbetar du tillsammans med projektledaren som en del av projektledningen. Du deltar i olika investeringsprojekt och ansvarar för att handlägga och följa upp projektets alla delar, såsom ekonomi, tidsplanering och kvalitet. Du är aktiv i projektens olika faser, inklusive uppstart, genomförande och överlämning till Underhåll för vidare förvaltning. Rollen innefattar även deltagande i upphandlingar, projekt- och byggmöten samt att vara insatt i kontraktsinnehåll för konsultuppdrag och entreprenader.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Ta fram tidplaner i MS project
Ta fram egenkontroller utifrån ställda krav
Löpande hantera fakturor
Vara en del i framtagandet utav ekonomiska prognoser
Bemyndiganderedovisning
Redaktör i uppdragsbeskrivningar vid konsultupphandlingar
Skriva protokoll och minnesanteckningar vid externa och interna möten
Diarieföring
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 hp) med teknisk inriktning, alternativt examen från yrkeshögskola i kombination med erfarenhet som anses vara likvärdigt.
Erfarenhet utav projektingenjörsarbete inom Investeringsverksamhet järnväg.
B-körkort.
Kunna uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
