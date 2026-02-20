Projektingenjör
Vår kund är en drivkraft bakom positiv förändring och samarbetar med ledande aktörer inom industri, energi och samhällsbyggnad. Med en familjär team- och företagskultur och fokus på tekniskt avancerade projekt, erbjuds här en unik möjlighet att växa.
OM TJÄNSTEN
Som Projektingenjör kommer du att vara en viktig del av flera spännande projekt hos vår kund. Du kommer att arbeta nära en erfaren huvudprojektledare och bidra med planering, rapportering och koordinering. Detta är en utmärkt möjlighet att utvecklas inom projektledning och få insikt i komplexa tekniska miljöer.
Du erbjuds En spännande roll i en lärandeorganisation som lägger stor vikt vid medarbetarnas utevckling och möjlighet att bygga ett brett nätverk. Här får du möjligheten att arbeta med tekniskt avancerade projekt hos ledande kunder.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att stödja projektledningen i olika faser, från planering och dokumentation till koordinering och tekniska diskussioner, med fokus på att säkerställa smidiga processer och framgångsrika leveranser inom industriella projekt.
• Upprätta och granska rapporter samt annan projektdokumentation.
• Assistera vid planering och uppföljning av projektaktiviteter.
• Koordinera möten och säkerställa effektiv kommunikation mellan intressenter.
• På sikt delta i tekniska diskussioner och bidra med insikter.
• Stödja processen för driftsättning av nya anläggningar.
• Medverka i projekt relaterade till utsläppskontroll.
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar relevant ingenjörsutbildning, med fördel inom energi- eller maskinteknik.
• Stort intresse och förståelse för teknik och industriella processer.
• Grundläggande kunskaper i projektplaneringsverktyg som MS Project.
Det är meriterande om du har
• Ett par års arbetslivserfarenhet, gärna från industri.
• Erfarenhet från processindustri, vattenverk eller reningsverk.
• Förmåga att effektivt förmedla komplex information.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
