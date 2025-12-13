Projektingenjör
2025-12-13
Projektingenjör Lindinvent söker nu en projektingenjör som vill utvecklas inom tekniskt projektgenomförande, fastighetsautomation och driftoptimering. Hos oss får du arbeta i en innovativ och hållbarhetsdriven organisation där vi kombinerar avancerad automationsteknik med energieffektiva lösningar för inneklimat, laboratorier och renrum. Vi ligger i teknisk framkant och arbetar varje dag för att skapa smarta, resurseffektiva och hållbara fastigheter - ett arbete som gör skillnad både för människor och för miljön.
Rollen Som projektingenjör hos Lindinvent blir du en viktig del av våra projektteam där du tillsammans med erfarna projektledare bidrar till att utforma, konfigurera och följa upp tekniska lösningar inom behovsstyrd ventilation och fastighetsautomation. Du deltar i det dagliga projektarbetet där du tillsammans med projektledare bidrar i allt från projektering och tekniska lösningar till dokumentation och samordning som driver projekten framåt.
Rollen innehåller även återkommande praktiskt arbete ute i anläggningarna, där du arbetar aktivt med driftsättning, injustering och driftoptimering av våra system. Genom nära kundkontakt och ett tätt samarbete med konsulter och entreprenörer bygger du en förståelse för kundernas behov och hur våra lösningar kan bidra till energieffektiva, driftsäkra och framtidssäkra fastigheter.
Arbetet innebär resor inom hela region och övernattningar förekommer regelbundet i samband med projektgenomförande och arbete ute på plats hos kund.
Arbetsuppgifter Du kommer arbeta nära Lindinvents projektledare, där din roll initialt omfattar att tillsammans med ansvarig projektledare för projektet genomför följande:
projektering av el och styr i CAD.
konfigurering av webbservrar.
skriva protokoll på inställningar och annan drift och underhållsinformation.
ta fram projektspecifik dokumentation.
driftsättning, injustering och optimering ute på kundernas anläggningar
vara behjälplig med projekteringsfrågor från konsulter och entreprenörer.
arbeta med merförsäljning i projekt när tillfälle ges.
representera Lindinvent på ett professionellt sätt.
I arbetsuppgifterna ingår driftsättning, injustering och optimering ute på kundernas anläggningar. En viktig del i arbetet är också att kunna hålla goda kontakter internt samt ut mot kund.
Arbetslivserfarenhet Du som söker kommer antingen direkt från en eftergymnasial utbildning eller har något eller några års arbetslivserfarenhet.
De krav vi ställer på dig när du söker anställningen är följande:
Svenska i tal och skrift, hög grammatisk nivå
Grundläggande kunskaper i Officepaketet
B-körkort
Följande erfarenheter är inte nödvändiga för anställning, men anses vara meriterande:
Erfarenhet som konsult inom områden Ventilation, VVS, bygg, el, fastighetsstyrning, automation
Erfarenheter från styr och regler
Erfarenheter av hur det fungerar på byggarbetsplatser
Erfarenhet av att hantera diskussioner och förhandlingar med konsulter och entreprenörer
Erfarenhet av Auto CAD och Revit
Övriga relevanta erfarenheter som kopplar an till arbetsuppgifterna
Utbildning För anställning krävs eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning, till exempel:
Civilingenjörsutbildning
Högskoleingenjörsutbildning
YH-ingenjörsutbildning med inriktning VVS, Energi, Automation, El
eller motsvarande utbildning
Personliga egenskaper Du som söker ska ha ett genuint teknikintresse och ska trivas med att arbeta i grupp samt ha lätt för att ta kontakt med andra. Du bör även trivas i en konsultativ roll. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat och är noggrann och ordningsam i ditt arbete. Du är också en driftig person som gärna tar egna initiativ och har en god förmåga att hålla många projekt i gång parallellt. Du tar vidare inga risker utan håller det som är utlovat och beslutade deadlines är viktigt för dig.
Rollen erbjuder dig möjligheter att växa tillsammans med Lindinvent och kanske på sikt öppnas en möjlighet som projektledare. Lyhördhet och engagemang kommer att vara centrala egenskaper i denna utveckling.
Vad vi erbjuder dig Hos oss på Lindinvent kommer du arbeta med kompetenta kollegor som hjälper varandra. Vi har en familjär känsla i bolaget och alla arbetar som ett team. Du kommer få arbeta med produkter som bidrar till ett mer hållbart klimat. Våra produkter skapar en bättre arbetsmiljö för de som arbetar där, samtidigt som stora mängder energi sparas. Du kommer få ett utvecklande och omväxlande arbete med frihet under ansvar i ett innovativt och intressant företag.
Då vi växer mycket kommer du också få en fantastisk möjlighet att vara med och påverka en spännande tillväxtresa på den svenska marknaden. Hos oss för du ta del av ett förmånspaket med arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, vinstdelning, sociala aktiviteter och en arbetsplats i fräscha och moderna lokaler med det bästa klimatet, som några av våra förmåner.
Du kommer vara placerad vid Lindinvents regionkontor i Göteborg och det kan förekomma resor i tjänsten till våra andra kontor.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindinvent AB
(org.nr 556084-5843), http://www.lindinvent.se Arbetsplats
Lindinvent Kontakt
Jörgen Nilsson jorgen.nilsson@lindinvent.se 0765-408570 Jobbnummer
9643151