Projektingenjör - Infrastruktur och Mark

Ameahcon Infra Öst AB / Byggjobb / Gävle
2026-03-04


AMEAHCON Infra Öst växer och söker nu projektingenjörer till kommande uppdrag inom mark och infrastruktur i Sverige.
Vi söker både dig som idag arbetar som projektingenjör och dig som har erfarenhet från entreprenadsidan eller produktion och vill arbeta mer strukturerat med projektstyrning och uppföljning.
Placering: Gävle eller Norrköping Arbetsform: Möjlighet till distansarbete beroende på uppdrag
Om rollen
Som projektingenjör hos oss arbetar du i anläggnings och infrastrukturprojekt med fokus på planering, uppföljning och genomförande.
Rollen är bred och kan innebära arbete nära produktionen eller mer stöd till projektledning beroende på uppdrag och din profil.
Du bidrar till att projekt drivs enligt tidplan, ekonomi och tekniska krav och är en viktig del i projektets dagliga styrning.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt men kan exempelvis omfatta:

Projekt och produktionsuppföljning

Stöd i planering och tidplaner

Uppföljning av kostnad och prognoser

Hantering av ÄTA och avvikelser

Granskning av handlingar och tekniska underlag

Deltagande i bygg och projektmöten

Dokumentation och rapportering

Säkerställa att arbeten utförs enligt AMA och kontrakt

Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som projektingenjör, entreprenadingenjör, arbetsledare eller liknande inom mark och anläggning

Har arbetat i projekt inom väg, järnväg, mark

Har relevant utbildning inom bygg och anläggning eller motsvarande erfarenhet

Har god förståelse för projektstyrning och ekonomi

Är strukturerad och trygg i dialog med entreprenörer och beställare

Kommunicerar obehindrat på svenska

Har B körkort

Meriterande
Erfarenhet av uppdrag mot Trafikverket eller kommunal beställare

Kunskap inom AMA, MER, AB och ABT

Produktionserfarenhet från anläggnings eller infrastrukturprojekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Förmånsbil och milersättning vid resor i uppdrag

Längre semester

Bonus

Flexibel arbetsvardag med frihet under ansvar och möjlighet att arbeta hemifrån när uppdraget tillåter

Långsiktiga uppdrag inom anläggning och infrastruktur

Möjlighet till kompetensutveckling och behörigheter

Om oss - AMEAHCON Infra Öst
AMEAHCON Infra Öst är ett konsultbolag inom projekt och byggledning som arbetar brett inom infrastruktur, anläggning och samhällsbyggnad.
Vi stöttar våra kunder genom hela projektets livscykel från planering och projektering till produktion och uppföljning.
Med fokus på kvalitet, struktur och långsiktiga relationer levererar vi kompetens där den gör störst nytta.
Vi är ett växande bolag med korta beslutsvägar, hög flexibilitet och uppdrag över hela Sverige.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ameahcon Infra Öst AB (org.nr 559524-3915), https://ameahcon.teamtailor.com
Södra Skeppsbron 6A (visa karta)
802 80  GÄVLE

Jobbnummer
9777980

