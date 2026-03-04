Projektingenjör - Infrastruktur och Mark
2026-03-04
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Norrköping
AMEAHCON Infra Öst växer och söker nu projektingenjörer till kommande uppdrag inom mark och infrastruktur i Sverige.
Vi söker både dig som idag arbetar som projektingenjör och dig som har erfarenhet från entreprenadsidan eller produktion och vill arbeta mer strukturerat med projektstyrning och uppföljning.
Placering: Gävle eller Norrköping Arbetsform: Möjlighet till distansarbete beroende på uppdrag
Om rollen
Som projektingenjör hos oss arbetar du i anläggnings och infrastrukturprojekt med fokus på planering, uppföljning och genomförande.
Rollen är bred och kan innebära arbete nära produktionen eller mer stöd till projektledning beroende på uppdrag och din profil.
Du bidrar till att projekt drivs enligt tidplan, ekonomi och tekniska krav och är en viktig del i projektets dagliga styrning.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt men kan exempelvis omfatta:
Projekt och produktionsuppföljning
Stöd i planering och tidplaner
Uppföljning av kostnad och prognoser
Hantering av ÄTA och avvikelser
Granskning av handlingar och tekniska underlag
Deltagande i bygg och projektmöten
Dokumentation och rapportering
Säkerställa att arbeten utförs enligt AMA och kontrakt
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet som projektingenjör, entreprenadingenjör, arbetsledare eller liknande inom mark och anläggning
Har arbetat i projekt inom väg, järnväg, mark
Har relevant utbildning inom bygg och anläggning eller motsvarande erfarenhet
Har god förståelse för projektstyrning och ekonomi
Är strukturerad och trygg i dialog med entreprenörer och beställare
Kommunicerar obehindrat på svenska
Har B körkort
Meriterande
Erfarenhet av uppdrag mot Trafikverket eller kommunal beställare
Kunskap inom AMA, MER, AB och ABT
Produktionserfarenhet från anläggnings eller infrastrukturprojekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Förmånsbil och milersättning vid resor i uppdrag
Längre semester
Bonus
Flexibel arbetsvardag med frihet under ansvar och möjlighet att arbeta hemifrån när uppdraget tillåter
Långsiktiga uppdrag inom anläggning och infrastruktur
Möjlighet till kompetensutveckling och behörigheter
Om oss - AMEAHCON Infra Öst
AMEAHCON Infra Öst är ett konsultbolag inom projekt och byggledning som arbetar brett inom infrastruktur, anläggning och samhällsbyggnad.
Vi stöttar våra kunder genom hela projektets livscykel från planering och projektering till produktion och uppföljning.
Med fokus på kvalitet, struktur och långsiktiga relationer levererar vi kompetens där den gör störst nytta.
Vi är ett växande bolag med korta beslutsvägar, hög flexibilitet och uppdrag över hela Sverige. Så ansöker du
