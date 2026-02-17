Projekteringsledare till Lindner Scandinavia!
2026-02-17
Är du en erfaren projekteringsledare med passion för att driva projekt och leverera hög kvalitet? Till Lindner Scandinavia söker vi en engagerad och driven ledare som vill ta ansvar för projekteringen i deras projekt. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som projekteringsledare hos Lindner Scandinavia kommer du arbeta i en dynamisk och tekniskt utmanande miljö där varje projekt ger nya möjligheter till lärande och personlig utveckling. I rollen tar du ansvar för att leda, samordna och driva projekteringen i alla delar av projektet, med fokus på att uppnå mål inom kvalitet, tid och kostnad. Det innebär även löpande kontakt med både interna och externa parter, där du har en nyckelroll i samordningen mellan projektchef, projekteringsteam och övriga intressenter. Du säkerställer att befintliga processer och rutiner följs, samtidigt som du utvecklar projektspecifika arbetssätt vid behov för att skapa effektiva och välfungerande lösningar.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna projekteringen från start till färdig installation
Säkerställa att projektet uppfyller krav på kvalitet, tid och kostnad enligt kontrakt och myndighetskrav
Driva projekteringsarbetet framåt genom tydlig kommunikation och effektiv samverkan internt och externt
Ansvara för tidsplan, budget, resurser och uppföljning inom projekteringen
Säkerställa kvalitet i ritningar, beräkningar och övriga handlingar
Hantera dokumentation samt identifiera och ta fram underlag för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Ansvara för mängdning och underlag till inköp samt säkerställa korrekta materialspecifikationer
Samverka nära produktion och installation samt genomföra arbetsplatsbesök
Bidra till erfarenhetsåterföring och utveckling av arbetssätt och metoder
Leda, stötta och motivera projekteringsgruppen mot uppsatta mål
VI SÖKER DIG SOM:Har en relevant högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande
Har minst tio års arbetslivserfarenhet av projektering samt uppdragsansvar inom relevant bransch
Är obehindrad i svenska och engelska, i både i tal och skrift, då detta används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i programvaror som Tekla och AutoCAD
Vidare kommer vi lägga stor vikt på personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du är en trygg och engagerad ledare med förmåga att driva projekten framåt med energi och struktur. Du har ett genuint tekniskt intresse och en god teknisk förståelse, kombinerat med en stark känsla för detaljer och kvalitet. Genom din erfarenhet från praktiskt tekniskt arbete har du den kunskap som krävs för att fatta välgrundade beslut och säkerställa att lösningarna blir genomarbetade och korrekta. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att skapa förtroende, både internt och externt. Som ledare är du närvarande och stöttande, särskilt gentemot mindre erfarna kollegor, och du bidrar till ett positivt, lösningsorienterat och professionellt arbetsklimat.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är en direktrekrytering där du blir anställd hos Lindner Scandinavia. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Göteborg, Västra Frölunda
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM KUNDFÖRETAGET:
Lindner SE startades 1965 i Arsnstorf, Tyskland och är en familjeägd koncern med 7200 anställda och en omsättning kring 1200 miljoner Euro. Koncernen är en av de världsledande inom byggnation av fasader, interiöra produkter och isolering. Dem ger råd, utvecklar, producerar och implementerar produkter och projekt för våra kunder -från mindre projekt till nyckelfärdiga lösningar. Lindner Scandinavia är en del av Lindner SE koncernen, beläget i Göteborg, som ansvarar för komplexa speciella exteriöra och interiöra konstruktioner i framförallt glas, trä, stål, aluminium och komposit i Norge, Danmark och Sverige. Högt kvalificerade och erfarna medarbetare inom projektering, 3D / BIM-design, kvalitetsledning och projektledning garanterar professionellt och tillfredsställande genomförande för alla projektdeltagare. Lindner Scandinavia AB ger sina kunder råd i ett tidigt skede, om det behövs. Läs gärna mer om Lindner Scandinavia här.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
