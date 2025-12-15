Projektekonom till myndighet
2025-12-15
SJR tillsätter nu en Projektekonom med mångårig erfarenhet till ett konsultuppdrag hos vår kund, en av av Sveriges större myndigheter för ett uppdrag på minst 36 månader med start i början av februari 2026.
Rollen innebär ett tungt ansvar för ekonomisk planering, prognoser, uppföljning och analys i komplexa projekt med budgetar på upp mot och över 1 miljard kronor. Du arbetar nära projektledare för att säkerställa att projekten håller kursen genom strukturerade ekonomiska underlag och tydliga avvikelseanalyser. Placering är på kontor i Sundbyberg med möjlighet till distansarbete cirka 50 %. Resor kan förekomma både inom och utom landet.
Rollen innebär ett tungt ansvar för ekonomisk planering, prognoser, uppföljning och analys i komplexa projekt med budgetar på upp mot och över 1 miljard kronor. Du arbetar nära projektledare för att säkerställa att projekten håller kursen genom strukturerade ekonomiska underlag och tydliga avvikelseanalyser. Placering är på kontor i Sundbyberg med möjlighet till distansarbete cirka 50 %. Resor kan förekomma både inom och utom landet.
Ansvarsområden
• Stödja projektledare i ekonomiska frågor.
• Ansvara för ekonomisk planering, prognoser och uppföljning.
• Utföra analyser och utredningar av ekonomiska avvikelser.
• Kvalitetssäkra ekonomiska underlag och bygga struktur i projektens ekonomihantering.
• Delta i projektmöten och bidra med ekonomisk expertis.
• Hålla utbildningar inom ekonomiområdet.
Lämplig bakgrund
Du har högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi och minst fem års erfarenhet som ekonom. Dessutom har du minst fem års erfarenhet som projektekonom i större infrastruktur- eller bygg-/anläggningsprojekt med budgetar på cirka 0,5 miljarder kronor eller mer. Du är van att arbeta med analyser och utredningar tillsammans med projektledare. Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomisystemet Unit 4 Business World (UBW), arbete inom statlig verksamhet samt erfarenhet från både entreprenörs- och beställarsidan.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har stark samarbetsförmåga, initiativkraft och flexibilitet. Du är tydlig och utåtriktad i din kommunikation, ödmjuk och förtroendeskapande i ditt arbetssätt. Du arbetar självständigt och målinriktat, samtidigt som du fungerar väl i grupp.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Ansökan stänger 20 december.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
