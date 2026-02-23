Projektcontroller till Ernst Rosén, Göteborg
2026-02-23
Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Med kunden närmast hjärtat utvecklar vi våra hus, kvarter och medarbetare. Vi arbetar medvetet och engagerat för att skapa hållbara värden som gör livet rikare för våra hyresgäster - idag och imorgon.
Rollen
Som Projektcontroller ansvarar du för den ekonomiska styrningen av fastighetsutvecklingsprojekt, inklusive nyproduktion, ROT-projekt och hyresgästanpassningar. Du är involverad redan i tidiga skeden, säkerställer kvalitet i investeringskalkyler och blir en viktig möjliggörare för lönsamma, välstyrda och hållbara projekt. Du blir projektorganisationens ekonomiska nav och projektansvarigas naturliga högra hand i frågor som rör kalkyler, prognoser, uppföljning och beslutsunderlag. Rollen är placerad inom Ekonomi- och finansorganisationen och du rapporterar till vår CFO.
Dina övergripande ansvarsområden
Ansvara för processer, verktyg och modeller inom budgetering, kalkylering och uppföljning av fastighets- och investeringsprojekt
Delta i arbetet kring investeringskalkyler - från modell, framtagande av investeringskalkyler till uppföljning av genomförda investeringar
Följa upp projektkostnader, kassaflöden, risker och möjligheter samt leda prognosgenomgångar
Aktivt driva och utveckla budget- och prognosprocessen för projekt
Sammanställa och rapportera hållbarhetsrelaterad data kopplat till fastigheter och projekt
Bidra till utveckling av processer, rutiner och systemstöd samt fungera som bollplank och kunskapsstöd i organisationen
Vad önskar vi av dig?
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande och har minst fem års erfarenhet i rollen som projektcontroller, gärna inom bygg- eller fastighetsbranschen. Du har ett analytiskt och affärsmässigt förhållningssätt och trivs i samarbete med andra. Du är kommunikativ, trygg i dig själv och har lätt för att skapa förtroende på alla nivåer i organisationen. Du trivs i en pedagogisk roll där du gör komplex data begriplig. Du motiveras av ansvar och möjligheten att påverka, tar gärna egna initiativ och arbetar strukturerat även när flera frågor pågår parallellt. Med ett prestigelöst förhållningssätt och ett starkt servicetänk bidrar du där det behövs och ser förbättringsarbete som en självklar del av ditt arbetssätt. Du lockas av en dynamisk miljö där inte alla processer är på plats och där du förväntas bidra till att skap a dem.
Vi erbjuder
Vi verkar i en spännande bransch där vi har möjlighet att göra skillnad. Vi är en arbetsplats med härlig gemenskap, där vi alla delar uppfattningen om att nyckeln till framgång är att vi gör saker tillsammans och tar vara på varandras unika kompetenser och erfarenheter. Du erbjuds en varierad arbetsvardag med stor möjlighet till utveckling både i din roll och i bolaget som stort. Vi är en trygg arbetsgivare där våra medarbetares välmående och samarbete är viktiga delar för oss och för vår företagskultur.
Om oss
Ernst Rosén AB är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Vi grundades 1952 av byggmästaren Ernst Rosén, och idag är fjärde generationen verksam i bolaget. Med hyresgästen i fokus äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och lokaler i Göteborg med omnejd och har 2 370 lägenheter och 40 000 kvm kommersiellt. Utöver detta planerar och driver vi projekt för nyproduktion som bidrar till stadens utveckling. I koncernen ingår även välkända destinationer som Nääs Fabriker, Barsebäck Resort och Vallda Golf & Country Club, samt delägarskap i Aranäs och Örgryte Bostad. Läs mer på: www.ernstrosen.se
