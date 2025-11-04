Projektcontroller sökes till spännande verksamhet!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du kombinera din ekonomiska kompetens med ett nära engagemang i projektverksamheten? Vi söker nu en projektcontroller som vill arbeta med uppföljning, prognoser och analys i större projekt.
I den här rollen arbetar du med projektekonomi snarare än traditionell redovisning. Ditt fokus ligger på att förstå, följa upp och analysera den ekonomiska utvecklingen i projekten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Löpande uppföljning av projektens ekonomi.
• Arbeta med successiv vinstavräkning, prognoser och analyser.
• Bidra i ekonomisk rapportering kopplad till verksamhetens projekt.
• Stödja projektledningen med beslutsunderlag och ekonomiska analyser.
• Ha helhetsförståelse för projektens ekonomiska utveckling och bidra till att identifiera risker och möjligheter.
Du blir initialt knuten till ett projekt och får därefter successivt ansvar för fler.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd hos företaget medan rekryteringsprocessen hanteras av oss på StudentConsulting. Tjänsten är på heltid med kontorstider och startar så snart rätt kandidat har hittats.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är analytisk, nyfiken och har en positiv attityd. Du trivs i en roll där du får kombinera din ekonomiska kompetens med förståelse för hur projekt fungerar i praktiken.
Vi ser gärna att du har:
• Högskoleutbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot företagsekonomi eller projektekonomi.
• Erfarenhet av prognoser, analyser och uppföljning - gärna från projektbaserad verksamhet.
• Förmåga att förstå hur projekt kan förändras över tid och påverka ekonomin.
• God analytisk förmåga och intresse för att förstå både siffrorna och verksamheten bakom dem.
• Självgående arbetssätt och en vilja att utvecklas inom projektekonomi.
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Pepparvägen 81 (visa karta
)
123 56 FARSTA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
9588952