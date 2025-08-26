Projektcontroller inom e-mobility & fastighetsetablering
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av omställningen mot en mer hållbar framtid? Vi söker nu en konsult som vill arbeta med projektuppföljning, ekonomi och utveckling inom det växande området e-mobility. Här får du möjlighet att bidra i spännande projekt där du gör verklig skillnad - både för företaget och samhället.
OM TJÄNSTEN
I denna roll blir du en del av ett mindre, engagerat team som arbetar med att utveckla och etablera lösningar för e-mobility. Du kommer att arbeta brett med ekonomiska analyser, projektuppföljning och rapportering. Din insats är central för att säkerställa struktur, kvalitet och framdrift i våra projekt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Administrativt stöd till projektledare i förprojekt.
• Återrapportering av stödbeviljade projekt
• Budgetuppföljning och analys av pågående projekt
• Ta fram besluts- och investeringsunderlag
• Delta i analys av investeringsprojekt
• Kontakter med fastighetsägare kopplat till etablering
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av budgetuppföljning och efterkalkylering
• Vana att arbeta med rapportering av offentliga stöd
• Mycket goda kunskaper i MS Office, framförallt Excel
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta strukturerat med flera parallella informationsflöden
Meriterande om du också har erfarenhet av:
• E-mobility, fastighetsutveckling eller etableringsprojekt
Vi tror att du är:
En person som är strukturerad, noggrann och har öga för detaljer. Du kommunicerar tydligt, tar egna initiativ och har lätt för att sätta dig in i nya rutiner och processer. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och arbeta proaktivt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9476281