Projektchef till Sandvikens kommun
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Byggjobb / Sandviken Visa alla byggjobb i Sandviken
2026-06-18
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Vill du kombinera ledarskap med samhällsutveckling? Trivs du i en roll där du får skapa struktur, stötta erfarna medarbetare och bidra till att utveckla framtidens Sandviken? Då kan detta vara rollen för dig.
Sandvikens kommun söker nu en Projektchef till Tekniska kontoret – en nyckelroll där du får möjlighet att leda en erfaren projektorganisation med ansvar för kommunens bygg- och anläggningsprojekt.
Om rollen
Som Projektchef får du ansvar för en grupp bestående av 7 projektledare. Rollen är nyinrättad och har skapats för att skapa tydligare beställningsprocesser och ge verksamheten bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och långsiktigt.
Det är en självgående grupp vilket gör att du även kommer kunna driva egna projekt.
Vi söker dig som är trygg i att delegera ansvar, skapa förutsättningar för självständiga medarbetare och finnas som stöd när det behövs.
Du kommer att arbeta med:
Ledning och utveckling av projektorganisationen
Strategisk planering och verksamhetsutveckling
Utveckling av beställnings- och projektprocesser
Ekonomisk uppföljning och verksamhetsstyrning
Upphandlingsfrågor och entreprenadrelaterade processer
Löpande uppföljning av projekt och entreprenader
Samverkan med interna och externa intressenter
Rollen innebär även att man själv kommer att driva vissa projekt utifrån verksamhetens behov.
Om dig
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom projektledning och offentlig entreprenadverksamhet. Du är en trygg ledare med god personlig mognad och förmåga att skapa förtroende i olika sammanhang.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och organiserad
Stabil och trygg även när det uppstår utmaningar
Flexibel och lösningsorienterad
Kommunikativ och tydlig
Prestigelös och samarbetsinriktad
Bekväm med att fatta beslut och hantera konflikter när situationen kräver det
Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang och delaktighet samtidigt som du kan stå fast vid fattade beslut.
Vi söker dig som harPubliceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Mångårig erfarenhet av offentlig entreprenadupphandling
Mångårig erfarenhet av projektledning inom bygg- och/eller anläggningssektorn
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Goda kunskaper i Microsoft Office
Meriterande
Erfarenhet från ledande befattning
Högskoleutbildning inom bygg, anläggning eller motsvarande område
Erfarenhet av ekonomistyrning
Erfarenhet som kontrollansvarig eller liknande funktion
Därför ska du välja Sandvikens kommun
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Kommunstyrelseförvaltningen har en central roll i kommunen och arbetar med att ge professionellt stöd och service till förtroendevalda samt till kommunens verksamheter inom både förvaltningar och bolag. Tekniska kontoret är en verksamhet inom Kommunstyrelseförvaltningen.
Välkommen att bygga framtidens Sandviken med oss på Tekniska kontoret
Vi är hjärtat av kommunens infrastruktur – tillsammans skapar vi hållbara lösningar för en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Vi driver utvecklingen för att skapa en plats där människor trivs och företag växer.
Tekniska kontoret hanterar försäljning av kommunens mark och fastigheter. Vi förvaltar och utvecklar parker, gator, skogar och byggnader och tillhandahåller lokaler för kommunens olika verksamheter.
Vi växer - tillsammans
Bli en del av vårt team
Möjligheter: Här får du chansen att påverka och forma staden och kommunen
Samhällsnytta: Ditt arbete gör verklig skillnad för våra invånare
Trivsel: du kommer till ett prestigelöst gäng som trivs tillsammans, lyfter och kompletterar varandras kompetenser för att lösa våra uppdrag. Vi gör varandra bättre och har roligt på jobbet.
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Sandvikens kommun med OnePartnerGroup.
Urval kommer att påbörjas efter sommaren, men vi välkomnar gärna din ansökan redan idag. Du kommer kort efter din ansökan få svara på frågor från vår AI-assistent. Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på OnePartnerGroup.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537)
811 40 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun Kontakt
Verksamhetschef
Tomas Danebäck tomas.daneback@onepartnergroup.se +460705242847 Jobbnummer
9969749