Projektchef till Geocadia
2026-04-22
Om företaget Geocadia Sverige AB är ett bolag i framkant inom geotermisk energi, med en tydlig ambition att bidra till energiomställningen genom tekniskt avancerade borrprojekt. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas där leverans, lönsamhet och skalbarhet står i centrum.
Om rollen Som Projektchef har du det samlade ansvaret för att bolagets projekt genomförs enligt plan och blir lönsamma affärer. Du arbetar i gränsnitt mot produktion och försäljning och operativt ansvarar du för leveransen till kund.
Du ansvarar för flera parallella projekt från planering till färdig leverans och har fullt ansvar för både produktion och ekonomi.
Rollen innebär resor nationellt och internationellt, där din närvaro i projekten är avgörande för att säkra framdrift, kvalitet och affär.
Det innebär att du:
Ansvarar för leveransen på projektnivå
Tar ett aktivt kommersiellt ansvar i dialog med kund
Ansvarar för projektens lönsamhet från kalkyl till slutavräkning
Driver och förhandlar ÄTA och säkerställer att bolaget får betalt för utfört arbete
Optimerar inköp och underentreprenörsavtal
Säkerställer att resurser används där de skapar mest värde
Fattar beslut som direkt påverkar både framdrift och resultat
Vem är du?
Du är en erfaren projektledare / projektchef inom entreprenad som är van att ta ansvar för både leverans och ekonomi.
Du har:
Gedigen flerårig erfarenhet erfarenhet av projektledning och projektägarskap.
Erfarenhet av budgetansvar
God förståelse för AB 04 och ABT 06
Erfarenhet av att upphandla och styra underentreprenörer
Vana att hantera och styra flera projekt parallellt
Som person är du:
Beslutsstark och handlingskraftig - du agerar snabbt när något händer
Affärsdriven - du förstår vad som påverkar marginal och resultat
Strukturerad - du kan hålla ihop många parallella processer
Analytisk - du ser risker tidigt och agerar proaktivt
Tydlig ledare - du inger förtroende och tar naturligt ansvar
Du är bekväm i en roll där du har mandat att prioritera, omfördela resurser och fatta beslut som påverkar både produktion och ekonomi.
Ansökan Edge of Talent hanterar denna rekryteringsprocess för vår kunds räkning. Har du frågor eller funderingar finns vi här för att stötta dig. Låter det intressant- Skicka in din ansökan vi gör löpande urval och rollen kan komma att tillsättas snabbt. - vi ser fram emot att höra från dig.
På Edge of Talent hjälper vi våra kunder att hitta rätt kompetens. Vårt uppdrag är att säkerställa att rekryteringsprocessen flyter på smidigt och professionellt, både för kunden och för dig som kandidat. Vi finns här för att se till att du får en transparent och positiv upplevelse genom hela processen.
Transparens och ansvarsfull AI-användning På Edge of Talent strävar vi efter att arbeta effektivt och professionellt. Vi använder därför ibland AI-baserade verktyg som stöd i vår administration, exempelvis för att strukturera och sammanfatta information.
Vi vill dock vara tydliga med att AI aldrig fattar beslut åt oss. Alla beslut om vilka kandidater som går vidare i våra processer fattas av en rekryterare som utvärderar varje kandidat utifrån kompetenskriterier och hur dessa matchar kundens kravspecifikation för rollen.
Vår ambition är att säkerställa en rättvis och transparent rekryteringsprocess där alla kandidater bedöms utifrån sina faktiska meriter och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
