Bygg din framtid tillsammans med oss - bli en del av Brixly!
Brixly fortsätter att växa och utvecklas och stärker sin närvaro i Jönköpingsregionen. Vi är engagerade i att leverera högkvalitativa byggprojekt och skapa hållbara lösningar för våra kunder. Nu söker vi en erfaren och driven projektchef som vill vara en del av vårt framgångsrika team i Jönköping.
Om rollen
Som projektchef hos oss kommer du ansvara för att leda och driva dina tilldelade byggprojekt från startmöte till överlämning. Fokusområde kommer vara större entreprenader. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Planering och genomförande av byggprojekt enligt tidsplan och budget
• Säkerställa att projekten uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav
• Leda och motivera dina projektteam
• Upprätthålla goda relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter
• Aktiv i projektering och inköp
• Rapportera projektens framsteg till entreprenadchefen
• Vara delaktig i tidiga skeden/anbud
Vem söker vi?
Vi söker dig som har minst 10 års erfarenhet av produktion inom byggbranschen. Du har minst 2 års erfarenhet som projektchef/entreprenadchef/arbetschef. Alternativt söker vi dig som har stor erfarenhet av platschefsrollen, men som är redo att ta nästa steg. Krav för dig med denna bakgrund är att du varit huvudansvarig platschef för minst 2 projekt över 100Msek.
Vidare har du goda ledaregenskaper och förmåga att motivera och engagera teamet. Du har en stark kommunikativ förmåga och är affärsmässig. Du drivs av att leda lönsamma och effektiva processer i dina projekt tillsammans med teamen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tidiga skeden/marknad, men inget krav.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och förmågor.
Vad erbjuder vi?
Hos Brixly får du möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll, tillsammans med engagerade kollegor i en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ansvar och gemenskap. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling och erbjuder bland annat:
• Individuell introduktion för att du snabbt ska känna dig hemma hos oss.
• Löpande kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar.
• Möjligheten att arbeta med varierande projekt inom både ombyggnad och nyproduktion.
• Stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
• En trygg anställning i ett växande företag med starka värderingar.
• Friskvårdsbidrag, förmånliga försäkringar och kollektivavtal.
• Konkurrenskraftig lön
• Tjänsten är på heltid och placerad utifrån vårt kontor i Jönköping.
Om Brixly
Brixly är ett av Sveriges ledande byggföretag med gedigen erfarenhet av både nyproduktion och ombyggnad. Vi kännetecknas av värderingar som engagemang, långsiktighet och kvalitet - och vi tror på att bygga för livet. Vår verksamhet präglas av en stark laganda där alla, oavsett roll, bidrar till att skapa trygga och hållbara miljöer för våra kunder och samhällen. Brixly är ett värderingsdrivet byggföretag. Vi utgår från tre ord: laganda, ansvar och personlighet. De ger oss riktning och mening på vår resa framåt.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet och innovation, och har en stark förankring i de orter där vi verkar. Hos oss får du vara en del av en organisation där idéer och initiativ tas tillvara och där vi ständigt strävar efter att förbättra både oss själva och branschen i stort.
Brixly AB har 482 anställda och omsatte 2024 2,6 miljarder. Vår marknad sträcker sig från norska gränsen och Dalsland ner till nordvästra Skåne, in mot Kronobergs län, Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro. Bolagets säte är i Mölndal.
Så ansöker du
Är du vår nya projektchef? Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till oss så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att höra från dig - och att tillsammans skapa framtidens byggbransch!
