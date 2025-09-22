Projektchef
Vi på Anläggning Södra Skåne har fått många nya spännande projekt och behöver nu utöka teamet med nya kollegor! Är du nyfiken att arbeta tillsammans med oss och få ett omväxlande arbete där du blir en viktig nyckelperson? Motiveras du av att ha stort ansvar för såväl ekonomi, ledning och produktion som arbetsmiljö i ditt arbete? Då kan vi på Peab Anläggning ha en ledig tjänst som skulle passa dig!
Rollen som projektchef
Du kommer ha en övergripande roll där du kommer stötta vår personal ute i de olika projekten, från utvecklingen i tidiga skeden till projektering och produktion. Du har ansvar att utifrån Peabs verksamhetsledningssystem genomföra allt från planering och ekonomi till kontrakt, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Beroende på projektens omfattning kan rollen variera med arbetsuppgifterna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Upprätta och bibehålla kund- och leverantörsrelationer.
• Säkerställa resurser i form av projektering, inköp och produktion.
• Ansvara för köp av material och underentreprenader i projekt.
• Företräda projektet mot kund i projekterings- och byggmöten.
• Träffa löpande ekonomiska uppgörelser i projekt.
• Ansvara för att dokumentation genomförs och att slutdokumentation överlämnas till kund.
• Ekonomiska slutuppgörelser med kunder och leverantörer.
• Uppföljning av projektekonomi och kontinuerliga prognoser i projekt.
Kvalifikationer
Vi söker dig med en bygg- och anläggningsteknisk högskoleutbildning eller annan formell erfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Du har minst 10 års erfarenhet av ledande befattning av anläggningsentreprenader. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift. Körkort B är ett krav och resor i tjänsten förekommer frekvent. Vi förutsätter att du har erfarenhet inom markentreprenader.
Meriterande om du har erfarenhet av större eller komplicerade VA-arbeten.
Vidare ser vi att du har
Du tycker du om att möta nya människor och har en god social förmåga. Du är analytisk, lösningsorienterad, noggrann och har ett utpräglat affärssinne. Vidare ser vi att du är duktig på att driva projekt framåt, sköta kundkontakter och innehar god förhandlingsvana.
Rollen som projektchef hos oss ställer krav på att du har ett gott ledarskap som är förenligt med vår värdegrund JUPP:en - jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Du förväntas vara prestigelös och verka för ett inkluderande ledarskap där alla medarbetare känner sig delaktiga. Det är viktigt att du har ett professionellt och affärsmässigt uppträdande.
Vi bygger med hjärtat!
Peab strävar efter mångfald och inkludering. Vi välkomnar alla kvalificerande kandidater och ser gärna att du bidrar till en jämnare könsfördelning i byggbranschen.
Ansök idag!
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkomman att kontakta Simon Mårtensson Arbetschef simon.martensson@peab.se
eller Desiree Jildenmyhr HR-partner, desiree.jildenmyhr@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
