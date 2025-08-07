Projektchef
Vi på Bergvik & Partners söker en projektchef till en etablerad verksamhet inom byggsektorn. Det här är en roll för dig som vill ta ett helhetsansvar, från kundkontakt till leverans, och som trivs med att både leda andra och själv driva projekt i mål.
Om rollen
Som projektchef ansvarar du för att affärer och projekt genomförs framgångsrikt, med rätt kvalitet, lönsamhet och i rätt tid. Rollen kombinerar strategiskt ledarskap med operativt ansvar, där du både leder ett team av projektledare och själv driver egna projekt.
Du har en nyckelroll i organisationen och samarbetar nära ledningen i arbetet med affärsplan, strategi och utveckling.
Det här är en roll för dig som gillar att vara nära kund, förstå behov och skapa affärer som blir långsiktigt hållbara, både för kunden och verksamheten.
Ditt ansvar
Leda och coacha projektteamet
Ansvara för budget, resursplanering och uppföljning
Driva egna projekt från start till mål
Utveckla kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och efterlevnad
Delta i företagets ledningsgrupp
Vi söker dig som
Har erfarenhet som projektchef, arbetschef eller liknande inom bygg eller tekniknära verksamhet
Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Är van vid att driva projekt med ansvar för ekonomi, kunddialog och team
Har B-körkort
Meriterande är branschnätverk, erfarenhet av att leda flera projekt parallellt samt vana vid projektsystem eller ritprogram.
Du är
Affärsdriven och strukturerad
Tydlig och engagerande som ledare
Prestigelös, lösningsorienterad och självgående
En relationsbyggare som trivs nära kund
Placering och erbjudande
Placering: Bromma
Lön: Fast månadslön samt resultatlön
Förmåner: Tjänstebil, friskvårdsbidrag, rikskuponger, dator, mobil samt möjlighet att delta i välgörenhetsprojektPubliceringsdatum2025-08-07Så ansöker du
Vi intervjuar löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Rekryteringen hanteras av Bergvik & Partners. Vid frågor eller intresse, mejla till fredrik.bergvik@bergvikpartners.se
