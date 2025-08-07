Projektchef

Hirely AB / Byggjobb / Stockholm
2025-08-07


Visa alla byggjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Vi på Bergvik & Partners söker en projektchef till en etablerad verksamhet inom byggsektorn. Det här är en roll för dig som vill ta ett helhetsansvar, från kundkontakt till leverans, och som trivs med att både leda andra och själv driva projekt i mål.

Om rollen

Som projektchef ansvarar du för att affärer och projekt genomförs framgångsrikt, med rätt kvalitet, lönsamhet och i rätt tid. Rollen kombinerar strategiskt ledarskap med operativt ansvar, där du både leder ett team av projektledare och själv driver egna projekt.

Du har en nyckelroll i organisationen och samarbetar nära ledningen i arbetet med affärsplan, strategi och utveckling.

Det här är en roll för dig som gillar att vara nära kund, förstå behov och skapa affärer som blir långsiktigt hållbara, både för kunden och verksamheten.

Ditt ansvar

Leda och coacha projektteamet

Ansvara för budget, resursplanering och uppföljning

Driva egna projekt från start till mål

Utveckla kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter

Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och efterlevnad

Delta i företagets ledningsgrupp

Vi söker dig som

Har erfarenhet som projektchef, arbetschef eller liknande inom bygg eller tekniknära verksamhet

Har teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Är van vid att driva projekt med ansvar för ekonomi, kunddialog och team

Har B-körkort

Meriterande är branschnätverk, erfarenhet av att leda flera projekt parallellt samt vana vid projektsystem eller ritprogram.

Du är

Affärsdriven och strukturerad

Tydlig och engagerande som ledare

Prestigelös, lösningsorienterad och självgående

En relationsbyggare som trivs nära kund

Placering och erbjudande

Placering: Bromma

Lön: Fast månadslön samt resultatlön

Förmåner: Tjänstebil, friskvårdsbidrag, rikskuponger, dator, mobil samt möjlighet att delta i välgörenhetsprojekt

Publiceringsdatum
2025-08-07

Så ansöker du
Vi intervjuar löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Rekryteringen hanteras av Bergvik & Partners. Vid frågor eller intresse, mejla till fredrik.bergvik@bergvikpartners.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Bergvik & Partners

Jobbnummer
9450063

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: