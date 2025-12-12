Projektassistent vid Science Center Helsingborg
Lunds universitet, LTH, Science Center Helsingborg / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-12-12
Beskrivning av arbetsplatsen
Vattenhallen Science Center är en interaktiv mötesplats vid Lunds Tekniska Högskola, i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds Kommun.
Läs mer om vår verksamhet via länkarna här: https://www.vattenhallen.lu.se/och https://www.vattenhallen.lu.se/science-center-helsingborg/
Verksamheten består idag av 15 anställda, varav fyra arbetar i Helsingborg, men har även ca 50 studentguider som handleder besökarna.
Vi erbjuder
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker efter en projektassistent för arbete i verksamheten vid Campus Helsingborg. Som projektassistent är ditt uppdrag att stötta verksamhetsledare, pedagoger, ingenjör och administratör i Science Center Helsingborgs verksamhet. I detta ingår att delta i förberedelse och framplockning av material och utrustning, mottagande av besökare och handleda laborationer. Du kommer även till viss del vara involverad i Science Centrets planeringsarbete och verksamhetsutveckling, särskilt med fokus på kommunikationsfrågor.
Då Science Center Helsingborg ibland har event under kvälls- eller helgtid, ibland också på annan plats i regionen, kan anställningen innefatta visst helg- och kvällsarbete.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
- Tidigare erfarenhet av arbete som studentguide vid Science Center Helsingborg minst en termin
- Intresse för naturvetenskap och teknik
- Språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- God samarbetsförmåga och stark servicekänsla
- Är ansvarstagande och självgående
- Är utåtriktad, har lätt för att ta kontakt med andra och god kommunikativ förmåga.
Meriterande för anställningen är:
- B-körkort
- Tidigare erfarenhet av relevant administrativt och servicerelaterat arbete
- Utbildning i strategisk kommunikation.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pedagogiska och administrativa arbetet inom Vattenhallen samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
En anställning önskas tillsättas, med inriktning mot skolverksamhet vid Campus Helsingborg. Önskat startdatum är 2026-01-20 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till och med 2026-05-31 med omfattning 50 procent av heltid enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan sker genom vårt rekryteringssystem och ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och du kommer ombes att svara på frågor under din ansökan.

Frågor som är kopplade till tjänsten kommer efter de standardiserade frågorna, vi ber dig svara på dessa då de ligger till grund för vårt urval.
Frågor som är kopplade till tjänsten kommer efter de standardiserade frågorna, vi ber dig svara på dessa då de ligger till grund för vårt urval.
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vattenhallen Science Center tillhör Lunds Tekniska Högskola och drivs i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten. Vattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet där aktiviteter av alla de slag erbjuds i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning.
För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom vetenskap bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är studentguider som möter besökarna. Vattenhallen har blivit en stor framgång och har idag över 50 000 besökare per år som kommer från hela regionen. Ungefär 120 skolelever (3-18 år) besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik varje vecka, lärare kommer på fortbildning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest och på helger och skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer. Vi har en minibuss, ExperimentExpressen, som åker ut till skolor, bibliotek och festivaler och vi bygger upp en science center-verksamhet vid universitetets campus i Helsingborg.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
