Projektassistent Vid Mgeo, Enhet Coshe
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
Beräkningsvetenskap för hälsa och miljö (COSHE) samlar tvärvetenskaplig forskning som utvecklar och använder beräkningsmetoder med tillämpningar inriktade mot att lösa vetenskapliga problem inom områden som rör hälsa och miljö.
Den anställda ska testa och utvärdera användningen av kvantoptimeringsmetoder för att lösa förenklade men beräkningsmässigt utmanande biofysikaliska problem. Utvärderingen inbegriper simuleringar av samma biofysikaliska system på klassiska datorer.
Kvalifikationer
Minst fyra års högskolestudier (240 hp), varav minst ett år (60 hp) i fysik på avancerad nivå.
Goda kunskaper i programmering i C++ och Python.
Erfarenhet av avancerade Monte Carlo-metoder för statistisk fysik.
Övriga meriter
Kurser i kvantfysik, statistisk fysik och biofysik på avancerad nivå.
Erfarenhet av beräkningar på kvantdatorer.
Goda kunskaper i engelska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga, driv och självständighet.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad visstidsanställning om 100% heltid under perioden 2026-07-01 - 2026-08-31.
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla ett kort personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, samt övrigt som du önskar åberopa.
Välkommen att söka!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
