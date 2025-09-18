Projektassistent Vid Ines
2025-09-18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Projektets syfte är att kvantifiera reaktioner i det regionala klimatet och i det terrestriska ekosystemet som orsakas av storskaliga solcellsinstallationer och vindenergi i de nordiska länderna.
Huvudsyftet är följande:
- Att kvantifiera hur massiva solpaneler och vindturbiner i de nordiska länderna kan påverka atmosfäriska cirkulationer, extremväder, vegetationsfördelning och tillhörande terrestrisk kolcykel genom att utföra regionala klimatmodellsimuleringar.
Denna är en tidsbegränsad anställning om 2 månader som finansieras av Crafoordska stiftelsen.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Krav för anställning är:
• Kandidatexamen i klimat-och eller ekosystemvetenskap.
• goda kunskaper och färdigheter i programmering (t.ex. NCL, CDO, Python) och dataanalys.
Övriga meriter
Meriterande för anställningen är:
• erfarenhet i relaterade projekt om sol- och vindenergi.
• erfarenhet av Linuxbaserad superdataplattform.
• publikation om relaterade ämnen.Anställningsvillkor
Visstidsanställning: Särskild visstidsanställning under 2 månader med start 2025-10-01med tjänstgöringsgrad 50% av en heltidsanställning.
Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan skall även innehålla CV eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).
Välkommen att ansöka!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2510".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat Kontakt
Zhengyao Lu zhengyao.lu@nateko.lu.se 46-790121667
9514479