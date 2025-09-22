Projektassistent Statsvetenskap
2025-09-22
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda.
Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/.
Dessutom ingår Centrum för skolledarutveckling i Statsvetenskapliga institutionen och bedriver forskning inom utbildningsvetenskap. För mer information, se https://www.umu.se/centrum-for-skolledarutveckling/ Publiceringsdatum2025-09-22
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet utlyser en anställning som projektassistent i statsvetenskap. Anställningen avser cirka 3 månader med placering i Umeå. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Personen som anställs kommer att arbeta i forskningsprojektet Governance som finansieras av Viltvårdsfonden.Dina arbetsuppgifter
En central uppgift är planering och administration av en utvärdering av den svenska älgförvaltningen.
I anställningen ingår att bistå forskare inom forskningsprojektet med olika uppgifter, primärt genomförandet av en enkätundersökning samt sammanställning av rapport.
Det ingår således att bistå forskare i materialinsamling, bland annat genom att samla in underlag för utvärderingen i form av planer, kontaktuppgifter, samt distribution och analys av undersökningsformulär, skriva rapporter och underlag.Kompetenser
Erhållen masterexamen i statsvetenskap eller relaterade ämnen, eller har utländsk examen som bedöms som likvärdig.
Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Andra krav är noggrannhet, god samarbetsförmåga, vana att arbeta självständigt samt förmåga att bistå i internationella forskningssamarbeten.
Övriga kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av assistentarbete i forskningsprojekt eller likande uppgifter är särskilt meriterande.
Kunskap om till exempel enkätverktyg som tillhandahålls av Umeå universitet, samt erfarenhet av att använda SPSS eller liknande programvaror är en ytterligare merit.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev
- CV/meritförteckning
- Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
- Kontaktuppgifter till 2 referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
- Eventuella övriga meriter som du vill åberopa
Ansökning sker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 12 oktober 2025.
Närmare upplysningar lämnas av professor Camilla Sandström, camilla.sandström@umu.se
.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
