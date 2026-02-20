Projektassistent inom bioinformatik och psykisk hälsa
2026-02-20
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Vi söker nu en projektassistent.
Vid forskargruppen bedrivs forskning om psykisk ohälsa, nervsystemets normala funktioner, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet. Anställningen är en visstidsanställning i 6 månader.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta och utveckla ett projekt kring biostatiska analyser av data som berör biomarkörer och potentiella måltavlor för nya läkemedel inom området för psykisk hälsa. Arbeta med vetenskaplig presentation av resultaten och att dra slutsatser från studierna och skriva vetenskapliga artiklar. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, så som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är viktiga. Sökanden ska vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.
Kompetenskrav
Berättigad att anställas som projektassistent är den som har minst 180 hp inom vetenskapsområdet för medicin, biologi och datavetenskap eller liknade. Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av programmering i R och Python och i att genomföra biostatistik analyser inom området för psykisk hälsa. Dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Det är meriterande om du har erfarenhet av metabolom studier och praktisk erfarenhet av experimentell molekylär biologi och biokemi. Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar meriteras högt.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och vara inkommen senast 13 mars 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
