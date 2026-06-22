Projektassistent i sydsamiska
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-06-22
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
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Humlab är en arbetsenhet och en forskningsinfrastruktur med ett tjugotal medarbetare vid Humanistisk fakultet. Humlabs uppdrag att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik. Humlabs lokaler finns i två byggnader på campus, dels i Humanisthuset, dels i Samhällsvetarhuset under Universitetsbiblioteket, där också Humlabs labbmiljö finns. I denna miljö erbjuds föreläsningar, workshops och andra arrangemang för forskare, studenter och allmänheten.
Om projektet:
Lohkanlihkku (Läsglädje), ett webbaserat spel för att stärka läsförmåga i fem olika samiska språk. Spelet utvecklas i samarbete med våra partners vid universiteten i Jyväskylä och Rovaniemi samt Samiska Högskolan i Kautokeino. Läs mer här: https://www.umu.se/forskning/projekt/lohkanlihkku/;https://ulapland.fi/en/project/lohkanlihkku/lohkanlihkku-in-english/
Humlab är nu i behov av att rekrytera en projektassistent med kompetens i sydsamiska inom detta projekt, som finansieras av Interreg Aurora och Region Västerbotten.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara:
översätta och producera projektmaterial på sydsamiska
samarbeta med partners i Interreg Aurora-projektet Lohkanlihkku för att kartlägga läs- och skrivkunnighetsutbildningen för sydsamiska genom enkät och intervjuer
skapa spelinnehåll på sydsamiska (ord, uttryck och ljudkombinationer)
genomföra intervjuer
presentera projektet
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.Publiceringsdatum2026-06-22Kompetenser
För att vara behörig att anställas som projektassistent krävs att du har lägst gymnasieexamen. För denna anställning krävs att du har en mycket god förmåga att tala, läsa och skriva på sydsamiska.
För denna anställning krävs också att du har en god förmåga att läsa, skriva och kommunicera på svenska och engelska, samt förmåga att genomföra presentationer och interagera vid möten (på engelska och svenska).
Du är självgående i ditt arbete med förmåga att samordna ditt eget och andras arbete. Därtill är det ett krav att du är en erfaren användare av Microsoft 365.
Övriga önskvärda kvalifikationer:
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning i sydsamiska i kombination med styrkta språkkunskaper i nordsamiska.
Högskoleutbildning ses som meriterande.
Tidigare erfarenhet av arbete inom universitet/högskola är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Till ansökan skall bifogas:
(1) Ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för anställningen, redogör för dina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för arbetsuppgifterna (1-2 sidor)
(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae)
(3) Relevanta betyg och intyg som styrker uppgifter i CV
Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-08-13.
Övriga upplysningar:
Anställningen är tillsvidare, deltid 30 %, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Projektet pågår dock längst till och med 2028-02-29
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av:
Coppélie Cocq, projektledare, Humlab, +46 (0)90-786 54 82.
Anneli Taflin, HR-samordnare, + 46 (0)90-786 89 31
För information:
Humlab: https://www.umu.se/humlab/
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
HR-samordnare
Anneli Taflin anneli.taflin@umu.se 0907868931 Jobbnummer
9972650