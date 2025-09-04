Projektassistent
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-09-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för psykologi i Uppsala
Projektassistent
Den aktuella anställningen är knuten till https://www.
uu.se/institution/psykologi/forskning/avdelningar/klinisk-psykologi och projektet Premensis-s. Projektet syftar till att utvärdera Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) vid premenstruellt dysforiskt syndrom. Ansvarig forskare är Johanna Motilla Hoppe.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att rekrytera deltagare samt genomföra psykologisk behandling under handledning, administrativa uppgifter och att samla in empirisk data.
Kvalifikationskrav
Gymnasieexamen samt påbörjade universitetsstudier i psykologi. Mycket goda kommunikationsfärdigheter i svenska eller engelska (skriftligt som muntligt) och noggrannhet är av största vikt. Social kompetens och att kunna arbeta effektivt och självständigt är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper varför intervjuer så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterade erfarenheter av arbete i forskningsprojekt som rör premenstruella besvär är meriterande. Då projektet innebär kontakt med en klinisk population är det meriterande att vara antagen på psykologprogrammet och ha genomfört kursen psykologpraktik.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under max 1 år. Omfattningen är 20-30%. Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare, johanna.motilla_hoppe@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2025, UFV-PA 2025/2637 .
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2637". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi Jobbnummer
9493033