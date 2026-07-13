Projektanställning - Vattenmätarmontör (ca 8 månader)
Västervik Miljö och Energi AB / Montörsjobb / Västervik Visa alla montörsjobb i Västervik
2026-07-13
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Västervik Miljö & Energi AB
Vi söker en vattenmätarmontör för en projektanställning på cirka 8 månader. Som vattenmätarmontör ansvarar du för byte av vattenmätare hos våra kunder inom kommunen.
Arbetet är till stor del självständigt och innebär daglig kontakt med kunder i deras hem eller verksamheter. Därför är det viktigt att du trivs med ett varierat arbete där service, ansvarstagande och ett gott bemötande står i fokus. Samtidigt ingår du i ett team där samarbete och erfarenhetsutbyte med kollegor är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
• Byte och kontroll av vattenmätare hos kunder.
• Dokumentation av utfört arbete i digitala system.
• Kundkontakt i samband med bokade och planerade besök.
• Enklare felsökning och rapportering av avvikelser.
Vi söker dig som
• Är serviceinriktad och tycker om att möta människor.
• Är självgående och kan planera och strukturera ditt arbete.
• Är noggrann och ansvarstagande.
• Har god samarbetsförmåga.
• Har grundläggande datavana.KvalifikationerKvalifikationer
• B-körkort för manuell växellåda.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av VVS-arbete, fastighetsskötsel, VA-verksamhet eller liknande tekniskt arbete.
• Erfarenhet av kundservice eller arbete med kundkontakter.
Vi erbjuder
Ett självständigt och omväxlande arbete där du får stor frihet under ansvar och möjlighet att bidra till en viktig samhällsservice.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vi vill därför att du skickar in din ansökan till oss så snart som möjligt.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JP-11/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västervik Miljö och Energi AB
(org.nr 556045-6567)
Box 25 (visa karta
)
593 21 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västervik Miljö & Energi Kontakt
Johan Ek, Seko johan.ek@vastervik.se 010-355 70 95 Jobbnummer
10000459