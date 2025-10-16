Projektadministratör | Saab | Stockholm
Är du en vass administratör som trivs med att ha struktur och kontroll? Då kan detta vara en möjlighet för dig. Vi söker en noggrann och lösningsorienterad administratör som vill ta en viktig roll i vår kund SAABs projektteam. Du kommer att stötta deras Configuration Managers med administrativa uppgifter och bidra till att projekten genomförs effektivt. Välkommen med din ansökan!
Uppdragsstart: så snart som möjligt
Uppdragslängd: sex månader med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Järfälla, Stockholm
Övrigt: Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar på plats hos vår kund i Järfälla. Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Om arbetet
Som administratör på SAAB kommer du att spela en viktig roll i att stödja Configuration Managers med administrativa uppgifter inom olika projekt. Du blir en central del av projektens dokumentationsflöde och ansvarar för att ta emot, granska och registrera tekniska leveranser i kundens system enligt fastställda rutiner. Du arbetar ofta i flera olika projekt samtidigt så att kunna växla fokus är viktigt.
Arbetet innebär daglig hantering av dokument och filer, där du säkerställer att all information är korrekt, uppdaterad och tillgänglig för berörda parter. Du kommer att arbeta i olika dokumenthanteringssystem, med särskilt fokus på Excel, där du strukturerar data, följer upp leveranser och bidrar till att skapa tydlighet i projektens framdrift.Publiceringsdatum2025-10-16Profil
* avklarad gymnasieutbildning
* mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt, främst Excel
* erfarenhet i dokumenthanteringsverktyg som exempelvis SharePoint
* minst tre års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent - helst ser vi att du tidigare jobbat med projekt i någon form av administrativ roll.
* kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Vi ser att du som person har ett proaktivt arbetssätt och lätt kan navigera i nya organisationer. Du är skicklig på att kommunicera ödmjukt och arbetar aktivt för att förebygga och lösa problem. Du trivs med att arbeta både i team och självständigt, då uppdraget kräver båda delar. Du kommer att ha en konsekvent arbetsdag, vilket gör det lätt att planera och fokusera på dina uppgifter.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
