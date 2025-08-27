Projektadministratör ESF projekt klimat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du driva utveckling som gör verklig skillnad för människor i Stockholm?
Utbildningsförvaltningen stad söker nu en projektadministratör till ett EU-finansierat projekt inom Europeiska socialfonden (EFS).
Projektet syftar till att säkerställa en mer hållbar och klimatsmart måltidsverksamhet i Stockholm stads skolor genom kompetenshöjande åtgärder. Stockholms stad serverar nästan 100 000 skolmåltider varje dag. Administratören arbetar nära projektledaren för projektet, kostekonomer, projektekonom. Detta är en projektanställning under 12 månader på heltid.
Om projektet
Stockholms stad har två övergripande hållbarhetsmål: Staden ska bli klimatpositivt genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring. Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar. Klimatpåverkan är ett flerårigt EU-finansierat initiativ inom ramen för EFS.
Projektet syftar till att säkerställa en mer hållbar och klimatsmart måltidsverksamhet i Stockholms stads skolor, genom kompetenshöjande åtgärder riktade mot olika nivåer i utbildningsnämndens organisation. Fokus ligger på att utbilda och stärka den kökspersonal som planerar och tillagar måltiderna, men även skolledning, central förvaltning och pedagogisk personal inkluderas i kompetensutvecklingsinsatser. Projektets övergripande mål är att skolornas personal ska känna sig trygga, säkra och kompetenta i att servera god och näringsrik mat, med låg miljö- och klimatpåverkan, till samtliga elever i stadens skolor.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör ingår till exempel följande arbetsuppgifter:
Tillsammans med projektledaren utforma administrativa rutiner i projektet och arbeta med ESF-relaterad rapportering, administration, diarieföring och arkivering samordnande funktion kring utbildningsinsatser så som exempelvis lokalbokning och deltagaranmälan.
Arbeta med olika former av sammanställningar, underlag, protokoll, dagordningar och rapporter
Vara behjälplig i förberedelse och genomförande av projektets seminarium, workshops och konferenser.
Dina arbetsuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras under projekttiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i projekt. Du är mycket noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och har ett stort intresse för administration. Du har ett gott omdöme och är professionell i din roll och i dina samarbeten. Du kan självständigt driva och leda processer men arbetar också operativt och kan vara en del av ett team. Vi förväntar oss att du är prestigelös och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med ESF-finansierade projektadministration, rapportering, diarieföring och arkivering.
Vana att identifiera aktuella administrativa behov och utforma rutiner för dessa.
Vana och kunnig i att upprätta och skriva protokoll, dagordningar och rapporter.
Erfarenhet av administration kring inköp och upphandling.
Vana av och förmåga att ta sig an olika systemstöd.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt arbete som bidrar till en hållbar och klimatanpassad skolmåltid för alla Stockholms stads skolelever.
Kompetenta kollegor och ett gott arbetsklimat.
Att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag i en av Europas mest dynamiska städer.
Kompetensutveckling och stöd i rollen som projektadministratör.
Anställningen är en projektanställning under 12 månader.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4880". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för ekonomi och styrning Kontakt
Christine Funck Ritshoff. projektledare ESF christine.funck.ritshoff@edu.stockholm.se 08-50833332 Jobbnummer
9477447