Projektadministratör
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
Start: november 2025
Slut: november 2026 (med god möjlighet till förlängning)
Omfattning: 40 timmar/vecka
Plats: Stockholm, med möjlighet till distansarbete
Om uppdraget:
Du kommer att vara en viktig del av ett projektteam som arbetar med flera pågående och kommande investeringar inom buss- och pendeltågsområdet. Teamet driver komplexa infrastrukturprojekt och behöver nu förstärkning av en administratör som kan bidra med struktur, ordning och service.
Som projektadministratör är du spindeln i nätet - du stöttar kollegor, samordnar information och ser till att administrativa processer flyter smidigt. Du kommer att arbeta brett med dokumentation, diarieföring, fakturahantering, resursadministration och onboarding av nya medarbetare och konsulter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Huvudadministratör i interna system (registrering av uppdrag, behörigheter m.m.)
Löpande diarieföring och dokumenthantering
Administration av behörigheter, mappar och struktur i dokumenthanteringssystem
Stöd vid överlämning och avslut av projekt
Hantering av fakturor, budgetuppföljning och utökningar av avtal
Resurshantering - konsultavrop, förlängningar och onboarding
Allmän support till projektledare och gruppmedlemmar
Arbetet är händelsestyrt och kan variera över tid, vilket kräver flexibilitet och god prioriteringsförmåga. Du kommer att samarbeta med många olika roller inom organisationen, både internt och externt.
Vem är du?:
Du är en självständig och lösningsorienterad person som trivs i en stöttande roll. Du gillar att skapa ordning, förbättra rutiner och ligga steget före. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi tror att du är noggrann, strukturerad och engagerad, och att du har ett intresse för samhällsutveckling och hållbar infrastruktur.
Detta gäller ett konsultuppdrag på initialt 1 år. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
Gymnasieexamen med godkänt slutbetyg
Minst 5 års erfarenhet av administrativt arbete (t.ex. inom kontor, ekonomi, HR, kundservice eller offentlig verksamhet)
Minst 5 års erfarenhet av att självständigt planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt
Minst 4 års erfarenhet av fakturahantering (kontering)
Erfarenhet av diarieföring, dokument- eller ärendehantering samt mötesadministration (protokoll, kallelser, agendor) i minst 3 uppdrag
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig Filippa Eklund på filippa.eklund@atalent.se Ersättning
