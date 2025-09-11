Projektadministratör
OneCo Networks AB / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
2025-09-11
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OneCo Networks AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Helsingborg
, Malmö
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker nu en projektadministratör till vår nya etablering i Hässleholm. Du kommer arbeta tätt tillsammans med beredaren och våra tekniker i fält. Ditt övergripande ansvarsområde blir att bistå beredaren i administrativa arbetsuppgifter. Du kommer även arbeta med produktionsplanering och planera teknikernas dagar samt bistå dem vid olika frågor som uppstår kring produktionen. I din roll som projektadministratör kommer du även delta i olika mötesforum kopplat till produktionen. Inför dessa möten är det viktigt att ha kontroll samt ha tagit fram de rapporter som eventuellt ska presenteras.
Vi söker dig som har förmåga att jobba självständigt men även se helheten och kunna samarbeta med övriga kollegor i teamet. Det är av stor vikt att du har lätt att kommunicera med personer både internt och externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Produktionsplanering
Skapa inköpsordrar
Tillståndshantering
Projektadministration
Dokumentation
Behjälplig vid fakturering
Kontakt med beställare och myndigheter
Övriga administrativa arbetsuppgifter
Har du den bakgrund som krävs?
Du har minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom administration samt en treårig teoretisk gymnasieutbildning.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom el och energibranschen. Vidare har du mycket god förmåga i svenskt tal och skrift samt god datorvana.
Vad har OneCo att erbjuda dig?
På OneCo kommer du att bli en del av ett familjärt företag. Hos oss kan du räkna med en variationsrik vardag inom en platt organisation där du får möjligheten att utvecklas och vara med och påverka.
Vi på OneCo erbjuder även friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg, ersättning för läkarvård och sjukvårdande behandlingar samt ersättning för receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet. Vi har även rabatterade gruppförsäkringar som du har möjlighet att teckna och betala via löneavdrag.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Områdeschef Karoline Haag, karoline.haag@oneco.se
mobil 072-534 82 86
Anställningsform: Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Dagtid vardagar. Heltid
Lön: Månadslön, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Placeringsort: Hässleholm
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OneCo Networks AB
(org.nr 556670-2147) Kontakt
Områdeschef
Karoline Haag karoline.haag@oneco.se Jobbnummer
9504349