Projektadministratör
2025-08-15
Vi söker nu en Projektadministratör till spännande uppdrag i Boden!
Är du en administrativ stjärna med känsla för service och struktur? Vill du vara en viktig del i ett stort projekt i Boden? Då är det dig vi söker!
Vi letar efter en Projektadministratör som ska ansvara för att planera och koordinera utbildningsaktiviteter inom vår kunds projekt. I den här rollen får du en central och viktig funktion där du är spindeln i nätet mellan entreprenörer, utbildare och projektledning. Vi ser att du har minst gymnasieutbildning och 1-2 års erfarenhet från en liknande administrativ roll. Du är en naturlig organisatör som trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 12månader med chans till förlängning. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Fanny Lindgren via fanny.lindgren@randstad.se
Ansvarsområden
Schemalägga och administrera utbildningstillfällen.
Kommunicera med entreprenörer och utbildare för att säkerställa smidiga processer.
Underhålla och uppdatera utbildningsregister samt övervaka närvaro mot bokningar.
Administrera bokningssystem och hantera all relaterad information.
Arbete i receptionen
Utbildningsupplägg efter olika behov och kompetensnivåer.Kvalifikationer
Gymnasial examen
Liknande arbetslivserfarenhet från reception/administrativt arbete
Flytande kunskaper i engelska och svenska är ett krav, ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Starka IT-kunskaper och god förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
