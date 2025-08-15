Projektadministratör
A-Talent Tech Management Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Talent Tech Management Sweden AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
eller i hela Sverige
Projektadministratör - Långsiktigt konsultuppdrag inom kollektivtrafik/infrastruktur
Vi söker nu en erfaren projektadministratör för ett längre konsultuppdrag i en av Sveriges största organisationer inom kollektivtrafik och infrastruktur. Uppdraget innebär att arbeta i ett omfattande och högprofilerat investeringsprojekt med att anskaffa nya tunnelbanevagnar.
Om uppdraget
Du kommer du att ha en central roll i projektets dagliga arbete och vara en viktig länk mellan olika funktioner både intern och externt. Som projektadministratör ansvarar du för att skapa struktur och säkerställa ett smidigt arbetsflöde, bland annat genom att hantera ärenden och dokument - från planering och mapp struktur till diarieföring och arkivering i projektets system.
Projektadministratören stöttar projektledare och projektmedlemmar med mötes planering, bokningar och protokollföring, samt ser till att information sprids och dokumenteras på rätt sätt. I rollen ingår även att samordna och leda projektets interna kvalitetsforum där styrande dokument och processer utvecklas och följs upp.
Utöver detta ansvarar du för administrativa processer som resebokningar, beställning av IT-utrustning och kontorsmaterial, samt hantering av distributionslistor och gruppbrevlådor. Du sköter fakturahantering i Agresso, inklusive kontering, vidarefakturering och hantering av försäljningsordrar. Vid behov bistår du också vid anskaffning och avslut av konsultuppdrag, samt med on- och offboarding av projektmedlemmar, inklusive beställning av behörigheter och arbetsmaterial.
Din roll innebär många kontaktytor både inom och utanför projektet, vilket kräver god servicekänsla, kommunikativ förmåga och förmåga att hålla flera processer igång samtidigt.Publiceringsdatum2025-08-15Kravprofil för detta jobb
Minst 5 års erfarenhet som projektadministratör inom kollektivtrafik, infrastruktur, samhällsplanering, teknik, bygg & anläggning, fordon eller IT
Minst 5 års erfarenhet av ärende- och dokumenthantering
Minst 5 års erfarenhet av fakturahantering i Agresso eller liknande system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Strukturerad, noggrann och van att arbeta med många uppgifter parallellt
Utåtriktad, serviceminded och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Van att sätta dig in i nya system och driva frågor självständigt
Uppdragets placering på Kungsholmen i Stockholm men med möjlighet till delvis distansarbete.
Om A-talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. .
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig Johanna Nilsson på johanna.nilsson@atalent.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143), https://www.atalenttech.se/ Arbetsplats
A-Talent Tech AB Jobbnummer
9460612