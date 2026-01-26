Projektadministratör

Devotum AB / Byggjobb / Stockholm
2026-01-26


Vi söker en strukturerad och serviceinriktad projektadministratör till ett 12-månaders vikariat med start våren 2026. Du blir spindeln i nätet i en verksamhet som arbetar med långsiktiga och strategiska projekt. Rollen innebär mycket samordning, dokumenthantering och administrativt stöd till projektledare och team.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Dina arbetsuppgifter
Dokument- och ärendehantering, diarieföring och arkivering

Mötesadministration, protokollskrivning och distribution

Fakturahantering och kontering i Agresso eller liknande system

Projektverktyg, behörigheter och användaradministration

On-/offboarding och stöd vid konsultuppdrag

Beställningar av IT/kontorsmaterial samt stöd till teamet

Krav (obligatoriskt)
Gymnasial examen

Minst 5 års erfarenhet som projektadministratör i liknande verksamhet

Minst 5 års erfarenhet av ärende- och dokumenthantering

Minst 5 års erfarenhet av fakturahantering i Agresso eller liknande

Beskriv hur kraven uppfylls i kolumn D och referera till uppdrag i CV.
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet från offentlig verksamhet

Minst 3 års erfarenhet av EDIT (Platina) eller motsvarande diarieföringssystem

Minst 3 års erfarenhet av administrativa projektverktyg som Avima eller SharePoint

Omfattning & placering
Heltid, 40 timmar/vecka
16 mars 2026 - 12 mars 2027, med möjlighet till förlängning
Kombination av distans och kontor i centrala Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivare
Devotum AB (org.nr 556685-9293)
Birger Jarlsgatan 33 (visa karta)
111 45  STOCKHOLM

Arbetsplats
Devotum AB

Jobbnummer
9705916

