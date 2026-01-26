Projektadministratör
2026-01-26
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad projektadministratör till ett 12-månaders vikariat med start våren 2026. Du blir spindeln i nätet i en verksamhet som arbetar med långsiktiga och strategiska projekt. Rollen innebär mycket samordning, dokumenthantering och administrativt stöd till projektledare och team.

Dina arbetsuppgifter
Dokument- och ärendehantering, diarieföring och arkivering
Mötesadministration, protokollskrivning och distribution
Fakturahantering och kontering i Agresso eller liknande system
Projektverktyg, behörigheter och användaradministration
On-/offboarding och stöd vid konsultuppdrag
Beställningar av IT/kontorsmaterial samt stöd till teamet
Krav (obligatoriskt)
Gymnasial examen
Minst 5 års erfarenhet som projektadministratör i liknande verksamhet
Minst 5 års erfarenhet av ärende- och dokumenthantering
Minst 5 års erfarenhet av fakturahantering i Agresso eller liknande
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet från offentlig verksamhet
Minst 3 års erfarenhet av EDIT (Platina) eller motsvarande diarieföringssystem
Minst 3 års erfarenhet av administrativa projektverktyg som Avima eller SharePoint
Omfattning & placering
Heltid, 40 timmar/vecka
16 mars 2026 - 12 mars 2027, med möjlighet till förlängning
Kombination av distans och kontor i centrala Stockholm Så ansöker du
