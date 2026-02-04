Projekt svetsare
AB Larsson & Kjellberg / Svetsarjobb / Oxelösund Visa alla svetsarjobb i Oxelösund
2026-02-04
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Larsson & Kjellberg i Oxelösund
, Värnamo
eller i hela Sverige
Just nu söker vi fler engagerade personer till vårat team i Oxelösund. Vi letar efter både skickliga svetsare, glasskärare och montörer.
AB Larsson & Kjellberg har en gedigen erfarenhet inom industribranschen. Företagets historia började så tidigt som 1880, och har sedan dess vuxit och utvecklats i takt med att tiderna förändras. Idag har vi många stora kunder och ett fokus på stora, tunga och komplexa projektarbeten där arbetet sällan väger under 2 ton.
Företaget är i en spännande tid där framtiden bådar gott, och där det för rätt person finns stora möjligheter att utvecklas och växa i takt med företaget.
Tjänsten som projekt svetsare
Här letar vi efter självsäkra svetsare med gedigen kompetens då några av dem arbeten vi genomför kräver svetsning i B-klass. Meriterande är om du även tidigare jobbat med stora och tunga komponenter.
Vidare behöver du även behärska ritningsläsning då vi enbart jobbar mot projekt. Inget jobb är det andra likt, även om ett projekt kan pågå länge och innehålla liknande arbetsmoment. Detta leder vidare till att du även bör ha stor förståelse för arbetets gång och material som rostfritt, aluminium och stål. Här finns sällan ett facit eller en mall att utgå ifrån, vilket betyder att du även behöver vara lite av en problemlösare när det oförutsedda sker.
Att du har ett medvetet risk-tänk ser vi som en självklarhet då vi jobbar inom tung industri.
Meriter för tjänsten:
Traverskort (Krav, men meriterande om du redan har)
Heta arbeten
Mobila plattformar
Krav för tjänsten:
God kunskap i ritningsläsning.
Högt säkerhetstänk och förståelse för säkert arbete.
Kunna kommunicera på både Svenska & Engelska.
Vi antar även att du som söker dessa tjänster har stort engagemang och intresse inom området.
Svetsarprövning kan komma att ske.
Anställning avser heltid och dagtid. Vi erbjuder i samråd med kandidat timlön eller månadslön, visstid med möjlig förlängning alternativt provanställning á 6 månader.
Tjänsten kommer att tillsättas i vårat systerbolag OXIM, som vi har ett tätt och nära samarbete med. Företaget erbjuder kollektivavtal där lönen sätts utefter avtal.
Då företaget är på väg in i en säkerhetsklassning kan det komma att utföras en säkerhetskontroll. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi har valt att hantera rekryteringen internt och undanber oss därför kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan sker via våran egna karriärsida Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Larsson & Kjellberg
(org.nr 556037-8514)
Verkstadsgatan 9 (visa karta
)
613 41 OXELÖSUND Arbetsplats
Larsson & Kjellberg, AB Kontakt
HR / Administratör
Malin Karlsson malin.karlsson@larssonkjellberg.se Jobbnummer
9721809