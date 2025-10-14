Projekt controller till Siemens Energy (CPM)
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kommersiell projektledare för uppdrag hos Siemens Energy, en global aktör som driver energiomställningen framåt. Rollen erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en internationell och dynamisk miljö, där du får en nyckelroll i projektens framgång. Som kommersiell projektledare kommer du att arbeta i projektledningsteamet inom Global Service Operations för medelstora gasturbiner. Du blir en del av projektens kärnteam och ansvarar för de kommersiella och finansiella frågorna i en definierad portfölj av service- och eftermarknadsprojekt.
Om teamet
Hos Siemens Energy blir du en del av finansteamet för Global Service Operations - Medium Gas Turbines (GSO MGT). Teamet är mångkulturellt och präglas av transparens, samarbete och öppen kommunikation.
De kommersiella projektledarna är uppdelade i två undergrupper. I denna roll arbetar du med serviceprojekt inom en definierad geografisk marknad och ansvarar för cirka 10-15 projekt under genomförandefasen.
Arbetet sker i en flexibel och hybrid arbetsmodell. Introduktionen genomförs främst på plats på kontoret för att ge bästa möjliga start och skapa goda relationer med kollegor.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kommersiella och finansiella frågor i projekten, inklusive redovisning, juridik, skatt, valutariskhantering och NCM.
Optimera projektens finansiella resultat (omsättning, bruttovinst, kassaflöde, balansposter, finansieringsinstrument).
Säkerställa korrekt kommersiell dokumentation och noggrannhet i rapporterade projektdata.
Följa IFRS15, lokala GAAP-krav samt interna riktlinjer och kontroller.
Ansvara för fakturering, bankgarantier, remburser och andra betalningssäkerheter.
Registrera projektdata i system såsom SAP, globala rapporteringsverktyg och interna databaser.
Stödja projektledaren i riskhantering, kostnadskontroll och utveckling av lärdomar.
Bidra till att identifiera affärsmöjligheter och strategier.
Resor kan förekomma. Profil
Vi söker dig som har:
Relevant universitetsexamen.
Erfarenhet inom projektekonomi, redovisning eller andra kommersiella områden, exempelvis bank.
God analytisk förmåga, helhetsperspektiv och vana att samarbeta.
Nyfiken, prestigelös och lösningsorienterad.
Erfarenhet av SAP, Excel och Microsoft 365. Meriterande med kunskap i Power BI.
Goda kommunikativa färdigheter i engelska, både muntligt och skriftligt. Andra språk är en fördel.
Förmåga att arbeta i linje med Siemens Energys värderingar (CARA: Caring, Agile, Respectful, Accountable).
Ansökningsförfarande
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Ida Gjärdman, ida.gjardman@skill.se
eller ring Telefonnummer: 011- 19 94 70. Ersättning
