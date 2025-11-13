Projekt Controller
Vi söker en Projekt Controller i Göteborg! Tillsammans med projektledare arbetar du med att analysera och följa upp kostnads- och intäktsbudget samt identifiera, analysera och granska eventuella avvikelser mellan utfall och budget kopplat till projekt. Du stöttar och utmanar projektledare och projektägare genom att ta fram underlag för beslut och analyser vid behov. Du ansvarar också för att projekt sätts upp korrekt i vårt affärssystem samt att vi har en korrekt ekonomisk rapportering till våra kunder och finansiärer.
Vi arbetar i ERP-systemet IFS och gör analyser i Power BI. I samband med bokslut gör du månadsvisa vinstavräkningar och säkerställer att eventuella risker i projekten hanteras. Du arbetar för att implementera och säkra finansiella riktlinjer och rutiner. I arbetsuppgifterna ingår även ett aktivt deltagande i projektrevision tillsammans med projektledare, koncernredovisning och koncerncontrolling.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Projekt Controller är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-01-15 och beräknas pågå i 6 månader. Det finnns möjlighet till distansarbete men man förväntas vara på plats upp till 3 dagar i veckan.
Placeringsort är i Göteborg men enstaka resor till Stockholm förekommer.
Krav för tjänsten:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller liknande
• Erfarenhet av ekonomistyrning och projektuppföljning
• God systemvana, gärna med erfarenhet av IFS och Power BI
• Stark analytisk förmåga, noggrannhet och kommunikativ styrka
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-11-23.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
